ডেসকোর তিন পদের লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ৮৭

ঢাকা ইলেকট্রিসিটি সাপ্লাই পিএলসির (ডেসকো) তিনটি পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। এতে ৮৭ জন প্রার্থী উত্তীর্ণ হয়েছেন। প্রতিষ্ঠানটির এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) ও সহকারী প্রকৌশলী (সিভিল)। এসব পদে অনুষ্ঠিত লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১৭ নভেম্বর থেকে শুরু হবে। চলবে আগামী ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত। প্রতিদিন বেলা ৩টা থেকে রাজধানীর খিলক্ষেতে অবস্থিত ডেসকোর প্রধান কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে।
লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ ৮৭ প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এসব প্রার্থীদের লিখিত পরীক্ষার প্রবেশপত্রের কপিসহ নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত থাকতে হবে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তির শর্তাবলি এবং প্রার্থীদের অনলাইন আবেদনে পূরণ করা তথ্যাদির সমর্থনে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র মৌখিক পরীক্ষার দিন নিয়ে আসতে হবে।