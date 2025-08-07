১৪ কর্মী নেবে সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

সিরাজগঞ্জ জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ২ ধরনের শূন্য পদে মোট ১৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ৩ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগামী ৭ আগস্ট থেকে আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হবে। জেলার স্থায়ী বাসিন্দারা এ নিয়োগের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ইউনিয়ন পরিষদ প্রশাসনিক কর্মকর্তা।
পদ সংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রী।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম: হিসাব সহকারী কাম-কম্পিউটার অপারেটর।
পদ সংখ্যা: ১১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: উচ্চ মাধ্যমিক সার্টিফিকেট অথবা সমমানের পরীক্ষায় উত্তীর্ণ।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।