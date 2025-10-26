৩৭ কর্মী নেবে পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি

কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেডে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির ১৩ ধরনের শূন্য পদে মোট ৩৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ৯ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয় ১৫ অক্টোবর। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: ফোরম্যান।
পদসংখ্যা: ৯টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড কর্তৃক অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড ইনটেন্যান্স/মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স/ ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ২৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: জেটি ক্রেন অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৬টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমান পাস।
বেতন: ২৩,০০০ টাকা।
পদের নাম: রিকেলেইমার/স্টেকার অপারেটর।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান পাস।
বেতন: ২০,০০০ টাকা।
পদের নাম: গাড়িচালক।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ১৮,০০০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (এসটিজি/ বয়লার)।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: ইনস্ট্রুমেন্ট মেকানিকস।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি শিক্ষা বোর্ড অনুমোদিত কারিগর প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রনিক কন্ট্রোল অ্যান্ড কমিউনিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: ওয়েন্ডার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি/ সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ওয়েল্ডিং অ্যান্ড ফেব্রিকেশন বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: ফিটার।
পদসংখ্যা: ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে মেকানিক্যাল মেইনটেন্যান্স/মেশিন টুলস অপারেশন/মেশিন টুলস অপারেশন অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: ইলেকট্রিশিয়ান।
পদসংখ্যা: ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমানসহ কারিগরি বোর্ড অনুমোদিত কারিগরি প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ওয়ার্কস অ্যান্ড মেইনটেন্যান্স বিষয়ে বছরের ট্রেড কোর্স পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: আর্মেচার উইন্ডার।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি (ভোকেশনাল) বা এসএসসি (বিজ্ঞান)/সমমান পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: টেকনিশিয়ান (আইসিটি)।
পদসংখ্যা: ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি, এসএসসি (ভোকেশনাল) বা সমমান পাস।
বেতন: ১৭,০০০ টাকা।
পদের নাম: নিরাপত্তা সহায়ক/প্রহরী।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।
পদের নাম: রাজমিস্ত্রি/মেশন।
পদসংখ্যা: ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি বা সমমান পাস।
বেতন: ১৪,৫০০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: আগামী ৫ নভেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি