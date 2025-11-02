স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের অফিস সহায়ক পদের মৌখিক পরীক্ষার সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ২ নভেম্বর এ পরীক্ষা শুরু হবে। চলবে ১১ নভেম্বর পর্যন্ত। মন্ত্রণালয়ের এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। এতে ২৯০ জন প্রার্থী অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, প্রতিদিন ৫০-৬০ জন করে প্রার্থী মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। এর আগে, ২৪ অক্টোবর এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মৌখিক পরীক্ষা প্রতিদিন বেলা ২টা থেকে স্বাস্থ্য ও পরিবারকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের অধীন স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের ২১৩ নম্বর কক্ষে অনুষ্ঠিত হবে।
অফিস সহায়ক পদে মৌখিক পরীক্ষার জন্য নির্বাচিত প্রার্থীদের নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে বর্ণিত স্থানে উপস্থিত থাকার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে।
মৌখিক পরীক্ষার সময় প্রার্থীদের অবশ্যই স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের গত ১২ ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত ৩৮১ পদে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তিতে উল্লিখিত সব শিক্ষাগত যোগ্যতা, অভিজ্ঞতার সনদ, জাতীয় পরিচয়পত্র বা জন্মনিবন্ধন (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে), নাগরিকত্ব, চারিত্রিক ও প্রশিক্ষণের মূল সনদ প্রদর্শন করতে হবে এবং অনলাইনে দাখিল করা আবেদনপত্র, প্রবেশপত্রসহ সব সনদপত্রের ২ সেট ফটোকপি সত্যায়নপূর্বক দাখিল করতে হবে।