বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে চাকরি

বাংলাদেশ হাই-টেক পার্ক কর্তৃপক্ষে সংশোধিত নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের ৪ ধরনের শূন্য পদে ৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ অক্টোবর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী পরিচালক (প্রশাসন), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর বা সমমানের ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (সিভিল), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর
মেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উপসহকারী প্রকৌশলী (ই/এম), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত ইনস্টিটিউট বা প্রতিষ্ঠান থেকে ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিকস/ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে ৪ বছর মেয়াদি ডিপ্লোমা।
বেতন: ১৬,০০০-৩৮,৬৪০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা:
সার্ভেয়ার, ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন সার্ভে ইঞ্জিনিয়ারিং।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ অক্টোবর, ২০২৫।