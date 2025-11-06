হোম > চাকরি > সরকারি

২৪ হাজার টাকা বেতনে ঢামেকে চাকরির সুযোগ

চাকরি ডেস্ক 

প্রতীকী ছবি

ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। প্রতিষ্ঠানটির দুই ক্যাটাগরির পদে মোট দুজনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ২ নভেম্বর এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। গতকাল বুধবার (৫ নভেম্বর) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম ও সংখ্যা সাঁটমুদ্রাক্ষরিক কাম-কম্পিউটার অপারেটর, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: ন্যূনতম দ্বিতীয় শ্রেণি বা সমমানের সিজিপিএসহ স্নাতক বা সমমানের ডিগ্রি। কম্পিউটার ব্যবহারে দক্ষতা, শটহ্যান্ডে প্রতি মিনিটে বাংলায় ৪৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৭০ শব্দ গতি এবং কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরে প্রতি মিনিটে বাংলায় ২৫ শব্দ ও ইংরেজিতে ৩০ শব্দ গতি থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

পদের নাম ও সংখ্যা মুয়াজ্জিন, ১টি।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফাজিল ডিগ্রি। কোনো মসজিদে অন্যূন ২ বছরের প্রধান খাদিম অথবা খাদিম হিসেবে কাজের অভিজ্ঞতা থাকতে হবে।

বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।

বয়সসীমা: ১৮-৩২ বছর।

আবেদন ফি: ১১২ টাকা।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ১৯ নভেম্বর, ২০২৫।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি

সম্পর্কিত

ফায়ার সার্ভিসের মৌখিক পরীক্ষার সূচি

২৯ কর্মী নেবে রাজবাড়ী জেলা প্রশাসকের কার্যালয়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের এমসিকিউ পরীক্ষার ফল প্রকাশ

পরিবেশ অধিদপ্তরে নিয়োগ, পদ ১৮৮

৮৫ কর্মী নেবে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগে চাকরি

কর্মী নেবে টেলিটক বাংলাদেশ লিমিটেড, আবেদন শেষ আজই

সহকারী জজ নিয়োগের ফল প্রকাশ, উত্তীর্ণ ১০৫০

পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মৌখিক পরীক্ষার সূচি

স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের মৌখিক পরীক্ষার সূচি
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা