সেনাবাহিনীতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বাড়ল

বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল থেকে সৈনিক পদে নিয়োগের বয়সসীমা বাড়ানো হয়েছে। নতুন নিয়ম অনুযায়ী সাধারণ ট্রেডে (জেনারেল ট্রেড) আবেদনকারীদের বয়সসীমা নির্ধারণ করা হয়েছে ১৭ থেকে ২২ বছর, আর টেকনিক্যাল ট্রেডে (টিটি) ১৭ থেকে ২৩ বছর পর্যন্ত আবেদন করা যাবে।
আজ রোববার (৭ ডিসেম্বর) বাংলাদেশ আর্মির ভেরিফায়েড ফেসবুক পেজে এ বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ‘বাংলাদেশ সেনাবাহিনীতে ২০২৬ সাল হতে সৈনিক পদে যোগদানের বয়সসীমা বৃদ্ধি করা হয়েছে। বর্ধিত বয়সসীমা—সাধারণ ট্রেড ১৭ হতে ২২ বছর এবং টেকনিক্যাল ট্রেড (টিটি) ১৭ হতে ২৩ বছর।’
সম্প্রতি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী ২০২৫-২৬ সালের জন্য সৈনিক পদে (পুরুষ ও নারী) নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করে। নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, আবেদন শুরু হয়েছে ৪ ডিসেম্বর ২০২৫, যা চলবে ২৫ জানুয়ারি ২০২৬ পর্যন্ত।