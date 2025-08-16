মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনে ২৭ পদে চাকরির সুযোগ

বাংলাদেশ মৎস্য উন্নয়ন করপোরেশনে নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। করপোরেশনের ২৭ ধরনের শূন্য পদে মোট ৮৪ জনকে নিয়োগ দেওয়া হবে। ১২ আগস্ট এ নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার (১৪ আগস্ট) থেকে আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম ও সংখ্যা: ব্যবস্থাপক (অস্থায়ী), ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রকৌশলী (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ৩য় প্রকৌশলী (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেকানিক্যাল অথবা মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে বিএসসি ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফিশ প্রসেসিং টেকনোলজিষ্ট (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: রসায়ন, প্রাণ-রসায়ন, মৎস্যবিজ্ঞান বা প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফিশ কালচারিস্ট (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মৎস্যবিজ্ঞান বা প্রাণিবিদ্যায় স্নাতকোত্তর ডিগ্রি।
বেতন: ২২,০০০-৫৩,০৬০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্রশাসনিক অফিসার (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী মার্কেটিং অফিসার (স্থায়ী), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা অফিসার (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনীর নায়েক সুবেদার বা সমমানের সাবেক সদস্য হতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: হিসাবরক্ষক (স্থায়ী), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অডিটর (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ফোরম্যান (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং (মেকানিক্যাল বা ইলেকট্রিক্যাল) ডিগ্রি।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ৪র্থ প্রকৌশলী (স্থায়ী), ৪টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: মেরিন ইঞ্জিনিয়ারিংয়ে ডিপ্লোমা ডিগ্রি থাকতে হবে।
বেতন: ১২,৫০০-৩০,২৩০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: উচ্চমান অফিস সহকারী (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: স্টোরকিপার (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মার্কেটিং সহকারী (অস্থায়ী), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁট মুদ্রাক্ষরিক কাম কম্পিউটার অপারেটর (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর (স্থায়ী), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নিরাপত্তা পরিদর্শক (স্থায়ী), ২টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: সেনা, নৌ বা বিমানবাহিনীর হাবিলদার বা সমমানের সাবেক সদস্য হতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সহকারী হিসাবরক্ষক (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ক্যাশিয়ার (অস্থায়ী), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: বাণিজ্যে স্নাতক ডিগ্রি।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: প্লাম্বার (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: প্লাম্বিং ট্রেডে সার্টিফিকেট থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: সিনিয়র অপারেটর (স্থায়ী), ৫টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: মেকানিক (স্থায়ী), ১টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: অপারেটর (ট্রল) (স্থায়ী), ১টি।
এসএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: নার্সারি সহকারী (স্থায়ী), ৩টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: এইচএসসির সনদ থাকতে হবে।
বেতন: ১০,২০০-২৪,৬৮০ টাকা।
পদের নাম ও সংখ্যা: ড্রাইভার (স্থায়ী), ৭টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাসসহ ভারী যানবাহন চালানোর বৈধ লাইসেন্স থাকতে হবে।
বেতন: ৯,৩০০-২২,৪৯০ টাকা।
পদের নাম: অফিস সহায়ক (স্থায়ী), ২০টি।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: অষ্টম শ্রেণি পাস।
বেতন: ৮,২০০-২০,০১০ টাকা।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১৩ সেপ্টেম্বর, ২০২৫।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি