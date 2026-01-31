বিজ্ঞান জাদুঘরের মৌখিক পরীক্ষা ৩ ফেব্রুয়ারি

জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের বিভিন্ন পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। ২৯ জানুয়ারি জাদুঘরের উপপরিচালক (উপসচিব) ও নিয়োগ বা পদোন্নতি বা সিলেকশন গ্রেড প্রদানবিষয়ক বাছাই কমিটি-১-এর সদস্যসচিব মোহাম্মদ আবুল কালাম আজাদ স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
পদগুলো হলো সহকারী প্রকৌশলী (ইলেকট্রিক্যাল), সহকারী প্রকৌশলী (মেকানিক্যাল) এবং সহকারী প্রোগ্রামার। এতে মোট ২২ জন প্রার্থী অংশ নেবেন। উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
এর আগে, ২৯ জানুয়ারি সকাল সাড়ে ১০টায় এসব পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীরা মৌখিক পরীক্ষায় অংশ নেবেন।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, উপর্যুক্ত প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের সভাকক্ষে আগামী ৩ ফেব্রুয়ারি বেলা ১১টা থেকে অনুষ্ঠিত হবে। প্রবেশপত্রে উল্লিখিত নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় কাগজপত্রাদিসহ পরিবর্তিত তারিখ ও সময়ে প্রার্থীদের উপস্থিত হওয়ার জন্য বিজ্ঞপ্তিতে অনুরোধ করা হয়েছে।