পল্লী উন্নয়ন একাডেমির মৌখিক পরীক্ষার সূচি

পল্লী উন্নয়ন একাডেমি (আরডিএ), বগুড়ার সাংগঠনিক কাঠামোভুক্ত তৃতীয় শ্রেণির ‘অফিস সহকারী কাম কম্পিউটার মুদ্রাক্ষরিক’ পদের মৌখিক পরীক্ষার সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, আগামী ৬ নভেম্বর এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিষ্ঠানটির উপপরিচালক (প্রশাসন) মো. মহিউদ্দিন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

এর আগে, গত ৩১ অক্টোবর প্রতিষ্ঠানটির এই পদের লিখিত পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ১ নভেম্বর অনুষ্ঠিত হয়। ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের রোল নম্বর প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।

বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, ব্যবহারিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা আগামী ৬ নভেম্বর (বৃহস্পতিবার) বেলা ১১টায় প্রতিষ্ঠানটির মহাপরিচালকের অফিসকক্ষে অনুষ্ঠিত হবে। প্রার্থীদের আগের নির্দেশনা অনুযায়ী প্রয়োজনীয় সব কাগজপত্রের মূল কপি ও ফটোকপিসহ যথাসময়ে উপস্থিত থাকতে হবে।

