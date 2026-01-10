সমন্বিত ৬ ব্যাংক ও দুই আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ পরীক্ষার সূচি

ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির সদস্যভুক্ত চারটি ব্যাংক ও দুটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে ২০২২ সালভিত্তিক ‘অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রোগ্রামার’-এর ৬৩টি শূন্য পদে নিয়োগের লক্ষ্যে অনুষ্ঠেয় এমসিকিউ ও লিখিত পরীক্ষার সময়সূচি, প্রশ্নপত্রের কনটেন্ট ও নম্বর বিভাজন এবং প্রবেশপত্র ডাউনলোডের সময়সূচি প্রকাশিত হয়েছে। সূচি অনুযায়ী, ১৭ জানুয়ারি এ পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে।
বৃহস্পতিবার (৮ জানুয়ারি) ব্যাংকার্স সিলেকশন কমিটির (বিএসসিএস) পরিচালক মিজানুর রহমান আকন স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, ২০২৪ সালের ১৫ জানুয়ারি প্রকাশিত বিজ্ঞপ্তিতে আবেদনকারী যোগ্য প্রার্থীরা এই পরীক্ষায় অংশ নেবেন। মাতুয়াইলে অবস্থিত সামসুল হক খান স্কুল অ্যান্ড কলেজ (স্কুল ক্যাম্পাস) ক্যাম্পাসে ১৭ জানুয়ারি সকাল ৯টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের কনটেন্ট ও নম্বর বিভাজন প্রতিষ্ঠানটির অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ রয়েছে।
পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য প্রাথমিকভাবে যোগ্য বিবেচিত প্রার্থীদের প্রবেশপত্র বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়োগসংক্রান্ত ওয়েবসাইটেআপলোড করা হয়েছে। প্রবেশপত্র ছাড়া কোনো প্রার্থী পরীক্ষায় অংশ নিতে পারবেন না।
সুশৃঙ্খলভাবে কেন্দ্রের অভ্যন্তরে প্রবেশ এবং চেকিং কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য পরীক্ষা শুরুর কমপক্ষে এক ঘণ্টা আগে পরীক্ষার্থীদের কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে। পরীক্ষা শুরুর পর কোনো পরীক্ষার্থী কেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। এ ক্ষেত্রে বিলম্বে উপস্থিতির কোনো অজুহাতই গ্রহণযোগ্য হবে না।