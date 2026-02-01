হোম > চাকরি > ব্যাংক

স্নাতক পাসে ট্রাস্ট ব্যাংকে চাকরি, লাগবে না অভিজ্ঞতা

চাকরি ডেস্ক 

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। প্রতিষ্ঠানটির ইসলামিক ব্যাংকিং বিভাগের শূন্য পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। গত ২২ জানুয়ারি এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়। আগ্রহী প্রার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

পদের নাম: ট্রেইনি অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার (টিএও), (ইসলামিক ব্যাংকিং)।

পদ সংখ্যা: নির্ধারিত নয়।

শিক্ষাগত যোগ্যতা: এসএসসি ও এইচএসসিতে ন্যূনতম জিপিএ–৫ এর মধ্যে ৩। স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর ন্যূনতম সিজিপিএ–৪ এর মধ্যে ২.৫০ থাকতে হবে।

অভিজ্ঞতা: অভিজ্ঞতার প্রয়োজন নেই। নবীন শিক্ষার্থীদের এতে আবেদন করতে উৎসাহিত করা হয়েছে।

চাকরির ধরন: ফুলটাইম।

বয়সসীমা: ৩২ বছর।

কর্মক্ষেত্র: অফিসে কাজ।

কর্মস্থল: বাংলাদেশের যেকোনো জায়গায়।

প্রার্থীর ধরন: নারী–পুরুষ উভয় প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।

বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে। এ ছাড়া প্রতিষ্ঠানের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।

আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে বিস্তারিত বিজ্ঞপ্তিটি দেখতে পারবেন ও আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ২১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।

