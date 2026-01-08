অফিসার পদে কর্মী নেবে ট্রাস্ট ব্যাংক, আবেদন শুরু

জনবল নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করেছে ট্রাস্ট ব্যাংক পিএলসি। বেসরকারি খাতের বাণিজ্যিক ব্যাংকটিতে চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও) পদে লোকবল নিয়োগ দেওয়া হবে। বুধবার (৭ জানুয়ারি) এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়। আগ্রহী ও যোগ্য প্রার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
পদের নাম: চিফ ইনফরমেশন সিকিউরিটি অফিসার (সিআইএসও)।
পদসংখ্যা: নির্ধারিত নয়।
শিক্ষাগত যোগ্যতা: স্নাতক অথবা সমমানের ডিগ্রি।
অন্যান্য যোগ্যতা: ব্যাংকিং সেক্টরে আইটি এবং সাইবারসিকিউরিটিতে কাজের দক্ষতা থাকতে হবে।
অভিজ্ঞতা: কমপক্ষে ১৫ বছর।
চাকরির ধরন: ফুলটাইম।
কর্মক্ষেত্র: অফিসে।
প্রার্থীর ধরন: নারী-পুরুষ উভয়ে আবেদন করতে পারবেন।
বয়সসীমা: নির্ধারিত নয়।
কর্মস্থল: যেকোনো স্থানে।
বেতন: আলোচনা সাপেক্ষে।
সুযোগ–সুবিধা: ব্যাংকের নীতিমালা অনুযায়ী বেতন ছাড়াও আরও সুযোগ–সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে।
আবেদন পদ্ধতি: আগ্রহী প্রার্থীরা এখানে ক্লিক করে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৫ জানুয়ারি, ২০২৬।
সূত্র: বিজ্ঞপ্তি।