রমজানের সময়সূচি ২০২৬: সেহরি ও ইফতারের ক্যালেন্ডার

চাঁদ দেখা সাপেক্ষে আগামী ১৯ বা ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হতে যাচ্ছে পবিত্র রমজান মাস। আসন্ন রমজান মাস সামনে রেখে ঢাকা জেলার সেহরি ও ইফতারের চূড়ান্ত সময়সূচি প্রকাশ করেছে ইসলামিক ফাউন্ডেশন।
১৪৪৭ হিজরির এই ক্যালেন্ডার বায়তুল মোকাররম জাতীয় মসজিদের খতিবের নেতৃত্বে দেশের শীর্ষ মুফতিরা চূড়ান্ত করেছেন।
প্রথম রমজানের সময়সূচি
ইসলামিক ফাউন্ডেশনের প্রকাশিত সূচি অনুযায়ী, আগামী ১৯ ফেব্রুয়ারি (বৃহস্পতিবার) প্রথম রমজান ধরে ঢাকার সেহরির শেষ সময় ভোর ৫টা ১২ মিনিট এবং ইফতারের সময় সন্ধ্যা ৫টা ৫৮ মিনিট নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে ১৯ তারিখ চাঁদ দেখা না গেলে এক দিন পিছিয়ে ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে রোজা শুরু হবে।
ঢাকার সঙ্গে অন্যান্য জেলার সময়ের পার্থক্য
ইসলামিক ফাউন্ডেশন জানিয়েছে, ঢাকার সময়ের সঙ্গে দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মানুষের সেহরি ও ইফতারের কিছুটা পার্থক্য থাকবে। দূরত্ব অনুযায়ী ঢাকার সময়ের সঙ্গে সর্বোচ্চ ৯ মিনিট পর্যন্ত যোগ অথবা ৯ মিনিট পর্যন্ত বিয়োগ করে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ সেহরি ও ইফতার করবেন। দেশের অন্য সব জেলা ও বিভাগের সময়সূচি সংশ্লিষ্ট জেলা কার্যালয়গুলো থেকে প্রকাশ করা হবে।
রমজানের সেহরি ও ইফতারের সময়সূচি ২০২৬
রমজান
তারিখ (ফেব্রুয়ারি-মার্চ)
সেহরির শেষ সময়
ফজরের আজান
ইফতারের সময়
★০১
১৯ ফেব্রুয়ারি
৫:১২
৫:১৫
৫:৫৮
০২
২০ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৪
৫:৫৮
০৩
২১ ফেব্রুয়ারি
৫:১১
৫:১৪
৫:৫৯
০৪
২২ ফেব্রুয়ারি
৫:১০
৫:১৩
৫:৫৯
০৫
২৩ ফেব্রুয়ারি
৫:০৯
৫:১২
৬:০০
০৬
২৪ ফেব্রুয়ারি
৫:০৮
৫:১১
৬:০০
০৭
২৫ ফেব্রুয়ারি
৫:০৮
৫:১১
৬:০১
০৮
২৬ ফেব্রুয়ারি
৫:০৭
৫:১০
৬:০১
০৯
২৭ ফেব্রুয়ারি
৫:০৬
৫:০৯
৬:০২
১০
২৮ ফেব্রুয়ারি
৫:০৫
৫:০৮
৬:০২
১১
০১ মার্চ
৫:০৫
৫:০৮
৬:০৩
১২
০২ মার্চ
৫:০৪
৫:০৭
৬:০৩
১৩
০৩ মার্চ
৫:০৩
৫:০৬
৬:০৪
১৪
০৪ মার্চ
৫:০২
৫:০৫
৬:০৪
১৫
০৫ মার্চ
৫:০১
৫:০৪
৬:০৫
১৬
০৬ মার্চ
৫:০০
৫:০৩
৬:০৫
১৭
০৭ মার্চ
৪:৫৯
৫:০২
৬:০৬
১৮
০৮ মার্চ
৪:৫৮
৫:০১
৬:০৬
১৯
০৯ মার্চ
৪:৫৭
৫:০০
৬:০৭
২০
১০ মার্চ
৪:৫৭
৪:৫৯
৬:০৭
২১
১১ মার্চ
৪:৫৬
৪:৫৮
৬:০৭
২২
১২ মার্চ
৪:৫৫
৪:৫৭
৬:০৮
২৩
১৩ মার্চ
৪:৫৪
৪:৫৭
৬:০৮
২৪
১৪ মার্চ
৪:৫৩
৪:৫৬
৬:০৯
২৫
১৫ মার্চ
৪:৫২
৪:৫৫
৬:০৯
২৬
১৬ মার্চ
৪:৫১
৪:৫৪
৬:১০
২৭
১৭ মার্চ
৪:৫০
৪:৫৩
৬:১০
২৮
১৮ মার্চ
৪:৪৯
৪:৫২
৬:১০
২৯
১৯ মার্চ
৪:৪৮
৪:৫০
৬:১১
৩০
২০ মার্চ
৪:৪৭
৪:৪৯
৬:১১
বিশেষ দ্রষ্টব্য:
- সাহরির শেষ সময় সতর্কতামূলক সুবহে সাদিকের ১ মিনিট আগে ধরা হয়েছে এবং ফজরের আজানের সময় সুবহে সাদিকের ৩ মিনিট পর নির্ধারণ করা হয়েছে।
- ঢাকার সময়ের সঙ্গে অন্যান্য অঞ্চলের সময় ইসলামিক ফাউন্ডেশনের নিয়ম অনুযায়ী যোগ বা বিয়োগ করে নিতে হবে।