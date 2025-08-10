পৃথিবীর চেয়েও বেশি বয়সের উল্কাপিণ্ড আমেরিকায় এক বাড়িতে আছড়ে পড়েছে

যুক্তরাষ্ট্রে এক বাড়িতে আছড়ে পড়া একটি উল্কাপিণ্ড পৃথিবীর থেকেও পুরোনো বলে জানিয়েছেন বিজ্ঞানীরা। নাসা জানিয়েছে, গত ২৬ জুন দিনের আলোয় জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আকাশ পেরিয়ে একটি উজ্জ্বল আগুনের গোলা বিস্ফোরিত হয়েছে। এটি ওই রাজ্যের হেনরি কাউন্টির ম্যাকডোনাফ শহরের একটি বাড়ির ছাদ ভেদ করে এসে পড়ে।
রোববার বিবিসি জানিয়েছে, জর্জিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা আছড়ে পড়া ওই উল্কাপিণ্ডের একটি টুকরো পরীক্ষা করে দেখেছেন, এটি প্রায় ৪৫৬ কোটি বছর আগে গঠিত হয়েছিল। এই হিসেব অনুযায়ী, উল্কাটির বয়স পৃথিবীর চেয়েও প্রায় ২ কোটি বছর বেশি।
উল্কাটি আছড়ে পড়ার সময় অনেক দূরের এলাকা থেকেও শত শত মানুষ এই দৃশ্য এবং প্রবল বিস্ফোরণের শব্দ শুনেছেন। আকাশ থেকে প্রবল গতিতে ছুটে আসা বস্তুটি তার আকার ও গতি হারালেও এটি তখনো অন্তত প্রতি সেকেন্ডে ১ কিলোমিটার বেগে ছুটছিল এবং শেষ পর্যন্ত এক ব্যক্তির বাড়ির ছাদ ভেদ করে পড়ে। তবে এই ঘটনায় কেউ হতাহত হয়নি।
বাড়িটিতে আঘাত হানার ওপর ওই উল্কাপিণ্ডের একাধিক টুকরো বিজ্ঞানীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়। তাঁরা বিশ্লেষণ করে দেখেছেন, এটি ‘কন্ড্রাইট’ জাতীয় শিলাময় উল্কাপিণ্ড।
গবেষক স্কট হ্যারিস বলেন, ‘পৃথিবীতে পড়ার আগে এই উল্কাপিণ্ডের দীর্ঘ মহাজাগতিক ইতিহাস রয়েছে।’ তিনি জানান, আধুনিক প্রযুক্তি এবং মানুষের সচেতনতা বৃদ্ধির ফলে আগের চেয়ে এখন অনেক বেশি উল্কাপিণ্ড উদ্ধার সম্ভব হচ্ছে।
উল্কাপিণ্ডটির নাম রাখা হয়েছে ‘ম্যাকডোনাফ মিটিওরাইট’। এটি জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যে উদ্ধার হওয়া ২৭ তম উল্কাপিণ্ড। বাড়ির মালিক জানিয়েছেন, উল্কাটি আছড়ে পড়ার অনেক পরও তিনি ঘরের চারপাশে মহাকাশের ধুলা খুঁজে পাচ্ছেন।
গবেষক হ্যারিস শিগগিরই এর উপাদান ও গতিবেগ নিয়ে গবেষণা প্রকাশের পরিকল্পনা করছেন। এই গবেষণা ভবিষ্যতে বড় আকারের উল্কাপিণ্ডের আঘাত মোকাবিলায় সহায়ক হতে পারে। তিনি বলেন, ‘একদিন না একদিন বড় কিছু আঘাত হানতে পারে, যা বিপর্যয় ডেকে আনবে। সেই ঝুঁকি ঠেকানোই আমাদের লক্ষ্য।’