মাদুরোর হয়ে লড়বেন অ্যাসাঞ্জকে কারামুক্ত করা সেই আইনজীবী

নিউইয়র্কের আদালতে নিকোলাস মাদুরোর পক্ষে লড়বেন ওয়াশিংটন ডিসির প্রখ্যাত আইনজীবী ব্যারি জে. পোলাক। ব্যারি পোলাক এমন একজন আইনজীবী, যিনি দীর্ঘ ১৪ বছরের আইনি লড়াই শেষে উইকিলিকসের প্রতিষ্ঠাতা জুলিয়ান অ্যাসাঞ্জকে মার্কিন কারাদণ্ড থেকে মুক্ত করতে মূল ভূমিকা পালন করেছিলেন।
বার্তা সংস্থা এপির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ব্যারি জে. পোলাক ওয়াশিংটন ভিত্তিক ল ফার্ম ‘হ্যারিস সেন্ট লরেন্ট অ্যান্ড ওয়েসলার’-এর একজন অংশীদার। উচ্চপর্যায়ের ফৌজদারি অপরাধ ও স্পর্শকাতর আন্তর্জাতিক মামলার বিচারে তাঁর অগাধ খ্যাতি রয়েছে। তাঁর ক্যারিয়ারের কয়েকটি মাইলফলক মামলা হলো—২০২৪ সালে মার্কিন বিচার বিভাগের সঙ্গে ঐতিহাসিক ‘প্লি এগ্রিমেন্ট’ বা স্বীকারোক্তি চুক্তির মাধ্যমে অ্যাসাঞ্জের মুক্তি। এর মাধ্যমে এক যুগ পর অ্যাসাঞ্জ নিজ দেশ অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার সুযোগ পান।
২০০৬ সালে যুক্তরাষ্ট্রের বৃহৎ জ্বালানি প্রতিষ্ঠান এনরনের পতনের পর দেশটির ইতিহাসে অন্যতম বড় জালিয়াতি মামলায় অভিযুক্ত মাইকেল ক্রাটজকে নির্দোষ প্রমাণ করে খালাস পাইয়ে দিয়েছিলেন এই ব্যারি জে. পোলাক।
বাবা-মাকে হত্যার মিথ্যা অভিযোগে ১৭ বছর কারাগারে কাটানো মার্টিন ট্যাঙ্কলিফ নামে এক ব্যক্তিকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন ব্যারি। পরবর্তীতে এই অন্যায়ের ক্ষতিপূরণ হিসেবে রাষ্ট্রকে ১৩.৪ মিলিয়ন ডলার দিতে বাধ্য করেন।
আইন বিশ্লেষকেরা বলছেন, ব্যারি পোলাক এমন একজন আইনজীবী যিনি প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও বিস্ময়কর ফলাফল দিতে পারেন। মাদুরোর মামলায় তাঁর প্রধান অস্ত্র হবে ‘আন্তর্জাতিক আইনি সীমা’ (Jurisdictional boundaries)। তিনি দাবি করবেন, মার্কিন সামরিক বাহিনী যেভাবে অন্য একটি দেশে হানা দিয়ে প্রেসিডেন্টকে তুলে এনেছে, তা আন্তর্জাতিক আইনের সম্পূর্ণ পরিপন্থী।
তবে তাঁর সামনে বড় বাধা হলো—মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর মাদুরোকে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেয় না। ফলে ‘রাষ্ট্রপ্রধান হিসেবে দায়মুক্তি’র দাবি আদালত কতটা গ্রহণ করবে, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।
উল্লেখ্য, মাদুরো ও তাঁর পরিবারের বিরুদ্ধে আনা মাদক ও সন্ত্রাসবাদের মামলায় সাজা হলে তাঁদের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে।