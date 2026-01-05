মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের বাড়িতে হামলা, আটক ১

মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জে ডি ভ্যান্সের ওহাইওর বাসভবনে হামলার ঘটনা ঘটেছে। দুর্বৃত্তের হামলায় বাড়িটির বেশ কিছু জানালার কাচ ভেঙে গেছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে এক ব্যক্তিকে আটক করেছে নিরাপত্তা বাহিনী। আজ সোমবার এক বিবৃতিতে এ তথ্য নিশ্চিত করেছে মার্কিন সিক্রেট সার্ভিস।
সিক্রেট সার্ভিসের মুখপাত্র অ্যান্থনি গুগলিয়েলমি জানান, মধ্যরাতের কিছুক্ষণ পরে এই হামলা চালানো হয়। আটক ব্যক্তি একজন প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ, তবে তাঁর পরিচয় এখনো প্রকাশ করা হয়নি। ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভাইস প্রেসিডেন্টের ব্যক্তিগত বাসভবনের জানালার কাচ ভাঙচুরসহ সম্পদ নষ্ট করার অভিযোগ আনা হয়েছে।
সিক্রেট সার্ভিস জানিয়েছে, হামলার সময় জে ডি ভ্যান্স কিংবা তাঁর পরিবারের কোনো সদস্য ওই বাড়িতে ছিলেন না। হোয়াইট হাউসের একজন কর্মকর্তা সিএনএনকে নিশ্চিত করেছেন, ঘটনার আগেই ভ্যান্স পরিবার শহর ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। স্থানীয় সংবাদমাধ্যমের প্রকাশিত ছবিতে দেখা গেছে, ভবনের বাইরের দিকের জানালার কাচগুলো ভেঙে চুরমার হয়ে পড়ে রয়েছে।
যুক্তরাষ্ট্রের ফেডারেল ল এনফোর্সমেন্ট কর্মকর্তারা সিএনএনকে জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি পরিকল্পিতভাবে জে ডি ভ্যান্স বা তাঁর পরিবারকে লক্ষ্য করে এই হামলা চালিয়েছেন কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তবে প্রাথমিকভাবে ধারণা করা হচ্ছে, হামলাকারী বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করতে পারেননি।