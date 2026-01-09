১৮ ঘণ্টা ধরে ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটে ইরান: ক্লাউডফ্লেয়ার

ইরানে জারি থাকা ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের ১৮ ঘণ্টা পরও দেশটির বেশির ভাগ অংশ কার্যত অফলাইন অবস্থায় রয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তর্জাতিক ইন্টারনেট অবকাঠামো প্রতিষ্ঠান ক্লাউডফ্লেয়ার।
প্রতিষ্ঠানটি জানিয়েছে, তাদের তথ্য অনুযায়ী শুক্রবার গ্রিনিচ মান সময় সকাল ৯টার দিকে সীমিত আকারে কিছু ইন্টারনেট ট্রাফিক ফের চালু হতে শুরু করে। তবে সামগ্রিকভাবে ডেটা ব্যবহারের পরিমাণ এখনো ‘অত্যন্ত কম’ পর্যায়ে রয়েছে।
চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে ইরানে ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেওয়ায় দেশটির ভেতরের পরিস্থিতি সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া কঠিন হয়ে পড়েছে। আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম ও মানবাধিকার সংস্থাগুলো বলছে, ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় বিক্ষোভকারীদের নিরাপত্তা এবং তথ্যপ্রবাহ নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে।