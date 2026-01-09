হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইরানের ফারদিসে বৃহস্পতিবার রাতে ব্যাপক সহিংসতা হয়, মাটিতে পড়ে ছিলেন ৮-১০ জন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: ইরান ইন্টারন্যাশনাল

ইরানে গত রাতের দেশজুড়ে বিক্ষোভ চলাকালে রাষ্ট্রীয় দমনপীড়ন ও সহিংসতার মাত্রা খুবই তীব্র ছিল বলে জানিয়েছে বিবিসি পারসিয়ান। বিভিন্ন শহর থেকে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে সংবাদ সংস্থাটি বলছে, নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিতে অনেক বিক্ষোভকারী নিহত ও আহত হয়েছেন।

এই প্রেক্ষাপটে, কারাজের ফারদিস এলাকা থেকে পাওয়া দুটি ভিডিও পর্যালোচনা করছে বিবিসি। ভিডিও দুটিতে একাধিক ব্যক্তিকে রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ভিডিওগুলো একই ব্যক্তি ধারণ করেছেন বলে জানানো হয়েছে।

ভিডিও ধারণকারী ব্যক্তির কণ্ঠে শোনা যায়, ‘আজ ১৮ দেই, ফারদিস। দেখুন, তারা মানুষের সঙ্গে কী করেছে। রাত ৯টায় গুলি করে মানুষ হত্যা করেছে।’

বিবিসি পারসিয়ানের যাচাই অনুযায়ী, ভিডিওগুলো এর আগে অনলাইনে প্রকাশিত হয়নি এবং ইরানে গত রাতের ঘটনাসংশ্লিষ্ট বলেই ধারণা করা হচ্ছে। তবে এই মুহূর্তে ভিডিওগুলোর সব তথ্য সম্পূর্ণভাবে যাচাই করা সম্ভব হয়নি।

ভিডিওতে ৮ থেকে ১০ জন ব্যক্তিকে গুরুতর রক্তক্ষরণসহ মাটিতে পড়ে থাকতে দেখা যায়। ফুটেজটি একটি ঘেরা জায়গায়। সম্ভবত একটি পার্কিং এলাকায় ধারণ করা হয়েছে। সেখানে কয়েকটি যানবাহন দেখা যায়, যেগুলোর মধ্যে পিউজো ও টিবা মডেলের গাড়ির মতো যান রয়েছে।

এখনো নিশ্চিত নয়, আহত ব্যক্তিরা একই স্থানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন, নাকি আহত হওয়ার পর তাঁদের সেখানে আনা হয়েছে। এ বিষয়ে আরও তথ্য সংগ্রহের চেষ্টা চলছে বলে জানিয়েছে বিবিসি পারসিয়ান।

এদিকে, ফারদিসে বিক্ষোভ ও নিরাপত্তা বাহিনীর গুলিবর্ষণের দৃশ্য থাকা আরও কিছু ভিডিও গত রাতে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। বিবিসি জানিয়েছে, তারা এসব ভিডিও যাচাই করতে পেরেছে। এর মধ্যে দুটি ভিডিও ফারদিসের শহীদা বুলেভার্ডে ধারণ করা, যেখানে বড় ধরনের জনসমাবেশ দেখা যায়।

সম্পর্কিত

বিক্ষোভের মুখে দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার কথা স্বীকার করল ইরান সরকার

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

ইরানে বিক্ষোভে অন্তত ৪৮ জন নিহত, দাবি এইচআরএএনএর

দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

যোগযোগ বিচ্ছিন্ন ইরান থেকে যেসব খবর আসছে

ইরানে বিক্ষোভ দমনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধানের

তেহরানে সাতটি নিথর দেহ পড়ে থাকার ভিডিও ভাইরাল, ফ্যাক্টনামেহ বলছে ফুটেজগুলো সাম্প্রতিক

বিক্ষোভের মধ্যে ইরানের পতাকার ইমোজিতে পরিবর্তন আনছে এক্স

ইরান চালায় কারা, কীভাবে

দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও সক্রিয় খামেনির এক্স অ্যাকাউন্ট
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা