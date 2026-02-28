যুক্তরাষ্ট্রের ‘ব্যাপক’ বিমান ও নৌ হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা

যুক্তরাষ্ট্র ‘ব্যাপক’ বিমান ও নৌ হামলা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলমান সামরিক অভিযানের অংশ হিসেবে আকাশ ও সমুদ্রপথে সমন্বিত হামলা চালানো হবে।
এক বিবৃতিতে মার্কিন প্রশাসন বলেছে, নির্ধারিত লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে বিমানবাহিনী ও নৌবাহিনী যৌথভাবে অভিযান পরিচালনা করছে এবং প্রয়োজন হলে তা আরও জোরদার করা হবে। হামলার উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যবস্তুর বিষয়ে বিস্তারিত জানানো হয়নি।
প্রতিরক্ষাসংশ্লিষ্ট সূত্রগুলো বলছে, সাম্প্রতিক উত্তেজনাপূর্ণ পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে এ পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। আঞ্চলিক নিরাপত্তা, কৌশলগত স্থাপনা সুরক্ষা এবং সম্ভাব্য হুমকি প্রতিরোধে এই অভিযান চালানো হচ্ছে বলে দাবি করা হয়েছে।
এদিকে আন্তর্জাতিক মহল পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। বিশ্লেষকদের মতে, এ ধরনের ‘ব্যাপক’ হামলা আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার ওপর প্রভাব ফেলতে পারে এবং উত্তেজনা আরও বাড়াতে পারে।
তবে যুক্তরাষ্ট্র স্পষ্ট করেছে, তাদের পদক্ষেপ নির্দিষ্ট নিরাপত্তার স্বার্থ রক্ষায় এবং চলমান হুমকির জবাব হিসেবেই নেওয়া হচ্ছে।