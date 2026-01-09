দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।
প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েকটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির শব্দ শোনা গেছে বলেও দাবি করা হয়। বেশ কয়েকটি সড়ক অবরোধ করা হয় এবং শহরজুড়ে টানা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়।
ওই প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, ‘ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ। কার্ড পেমেন্ট টার্মিনাল কাজ করছে না, ফোন কল করা যাচ্ছে না। শুধু রাইটেল (Rightel) ব্যবহারকারীরাই কোনোভাবে এসএমএস পাঠাতে পারছেন।’
ইরানে চলমান দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং সীমিত যাচাই করা ফুটেজের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।