হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

দমনপীড়নের মধ্যেও তেহরানের রাস্তায় ফের বিক্ষোভ, প্রত্যক্ষদর্শীর বর্ণনা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

সরকার বিরোধী বিক্ষোভে ফের উত্তাল ইরান। ছবি: এএফপি

কঠোর দমনপীড়নের মধ্যেও ইরানের রাজধানী তেহরানের রাস্তায় শুক্রবার রাতে আবার ব্যাপক বিক্ষোভ হয়েছে বলে জানিয়েছেন এক প্রত্যক্ষদর্শী। ইরান ইন্টারন্যাশনালকে দেওয়া বর্ণনায় তিনি জানান, শহরের বিভিন্ন এলাকায় বিক্ষোভকারীরা ‘স্বৈরশাসকের মৃত্যু হোক’ স্লোগান দিচ্ছেন।

প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য অনুযায়ী, বিক্ষোভ চলাকালে পুলিশ ও ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের (আইআরজিসি) কয়েকটি যানবাহনে আগুন দেওয়া হয়। একই সঙ্গে নিরাপত্তা বাহিনীর গুলির শব্দ শোনা গেছে বলেও দাবি করা হয়। বেশ কয়েকটি সড়ক অবরোধ করা হয় এবং শহরজুড়ে টানা গাড়ির হর্ন বাজিয়ে প্রতিবাদ জানাতে দেখা যায়।

ওই প্রত্যক্ষদর্শী আরও বলেন, ‘ইন্টারনেট পুরোপুরি বন্ধ। কার্ড পেমেন্ট টার্মিনাল কাজ করছে না, ফোন কল করা যাচ্ছে না। শুধু রাইটেল (Rightel) ব্যবহারকারীরাই কোনোভাবে এসএমএস পাঠাতে পারছেন।’

ইরানে চলমান দেশব্যাপী ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউটের কারণে এসব তথ্য স্বাধীনভাবে যাচাই করা কঠিন হয়ে পড়েছে। তবে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক ও গণমাধ্যমগুলো সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম, প্রত্যক্ষদর্শীর সাক্ষ্য এবং সীমিত যাচাই করা ফুটেজের মাধ্যমে পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে।

সম্পর্কিত

বিক্ষোভের মুখে দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবা বন্ধ করার কথা স্বীকার করল ইরান সরকার

শুক্রবার রাতেও তেহরানের রাজপথ দখলে নিল বিক্ষোভকারীরা, সংঘর্ষ চলছে

ইরানে বিক্ষোভে অন্তত ৪৮ জন নিহত, দাবি এইচআরএএনএর

যোগযোগ বিচ্ছিন্ন ইরান থেকে যেসব খবর আসছে

ইরানে বিক্ষোভ দমনে সহিংসতার ঘটনায় উদ্বেগ জাতিসংঘের মানবাধিকারপ্রধানের

তেহরানে সাতটি নিথর দেহ পড়ে থাকার ভিডিও ভাইরাল, ফ্যাক্টনামেহ বলছে ফুটেজগুলো সাম্প্রতিক

বিক্ষোভের মধ্যে ইরানের পতাকার ইমোজিতে পরিবর্তন আনছে এক্স

ইরান চালায় কারা, কীভাবে

দেশজুড়ে ইন্টারনেট বন্ধ থাকলেও সক্রিয় খামেনির এক্স অ্যাকাউন্ট

ইরানে আরও ১৬ শহরে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা