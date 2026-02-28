হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

নাগরিকদের তেহরান ছাড়তে বলল ইরান

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদ রাজধানী তেহরানের বাসিন্দাদের শহর ছেড়ে যাওয়ার পরামর্শ দিয়েছে। দেশের চলমান পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে দেওয়া এক বিবৃতিতে সংস্থাটি এ আহ্বান জানায়।

বিবৃতিতে বলা হয়, পরিস্থিতির কারণে আপনারা যতটা সম্ভব শান্ত থেকে এবং সক্ষম হলে অন্য স্থান ও শহরে ভ্রমণ করুন। তবে ঠিক কী ধরনের পরিস্থিতির কারণে এ পরামর্শ দেওয়া হয়েছে, সে বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখ করা হয়নি।

সরকারি নিরাপত্তা সংস্থার এ নির্দেশনার পর রাজধানীজুড়ে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। অনেক বাসিন্দা শহর ছাড়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গেছে।

এদিকে কর্তৃপক্ষ নাগরিকদের আতঙ্কিত না হয়ে শৃঙ্খলা বজায় রাখার আহ্বান জানিয়েছে। পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে বলে জানানো হয়েছে, তবে নতুন করে কোনো বিধিনিষেধ বা জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়নি।

পরিস্থিতির পরবর্তী অগ্রগতি জানতে নাগরিকদের সরকারি নির্দেশনার প্রতি নজর রাখার অনুরোধ জানানো হয়েছে।

স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা