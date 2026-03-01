মার্কিন যুদ্ধজাহাজ আব্রাহাম লিংকনে ৪টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র হামলার দাবি ইরানের

যুক্তরাষ্ট্র-ইসরায়েলের হামলার জবাবে এবার সরাসরি মার্কিন বিমানবাহী রণতরি (এয়ারক্রাফট ক্যারিয়ার) ইউএসএস আব্রাহাম লিংকনে হামলা চালানোর দাবি করেছে তেহরান। দেশটির রাষ্ট্রীয় গণমাধ্যমের বরাতে জানানো হয়েছে, ইরানের বিশেষ বাহিনী ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস (আইআরজিসি) এই রণতরি লক্ষ্য করে চারটি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে।
আইআরজিসি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, তাদের এই হামলা ‘অপারেশন ট্রু প্রমিজ-৪’-এর অংশ। ইরানের সশস্ত্র বাহিনীর বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মার্কিন ও ইসরায়েলি লক্ষ্যবস্তুগুলোতে আঘাত হানার অংশ হিসেবে এই অপারেশন চালানো হয়েছে। বিবৃতিতে সতর্ক করে বলা হয়েছে, স্থল ও সমুদ্র এখন থেকে সন্ত্রাসীদের কবরস্থানে পরিণত হবে।
উল্লেখ্য, ইউএসএস আব্রাহাম লিংকন মার্কিন নৌবাহিনীর পঞ্চম বিমানবাহী রণতরি। এটি সর্বাধুনিক এফ-৩৫ স্টিলথ জেটে সজ্জিত, যা শত্রুর রাডার ফাঁকি দিতে সক্ষম। রণতরিটির স্ট্রাইক গ্রুপে টমাহক ক্রুজ মিসাইলসমৃদ্ধ তিনটি ডেস্ট্রয়ার রয়েছে এবং একটি পারমাণবিক শক্তিচালিত সাবমেরিন এটিকে সুরক্ষা দেয়।
বিবিসির অনুসন্ধানী দল বিবিসি ভেরিফাইয়ের তথ্য ও স্যাটেলাইট চিত্র অনুযায়ী, গত ১৫ ফেব্রুয়ারি ওমান উপকূলে জাহাজটিকে দেখা গিয়েছিল।
তবে ইরান সরাসরি মার্কিন রণতরিতে আঘাত হানার দাবি করলেও এখন পর্যন্ত যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা বিভাগ বা পেন্টাগন এ বিষয়ে কোনো আনুষ্ঠানিক প্রতিক্রিয়া জানায়নি। সাধারণত এ ধরনের হামলায় ক্ষয়ক্ষতির তথ্য প্রকাশে গোপনীয়তা রক্ষা করে ওয়াশিংটন। তবে এই দাবি সত্য হলে তা কয়েক দশকের মধ্যে কোনো মার্কিন রণতরিতে সরাসরি প্রথম সফল হামলা হিসেবে বিবেচিত হবে।