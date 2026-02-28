ইরানে ইন্টারনেট বন্ধ, কী হচ্ছে জানা দুষ্কর

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরুর পর দেশটিতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় পুরোটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস এ তথ্য জানিয়েছে।
বিবিসির খবরে জানানো হয়, ইরানে এই প্রথম ইন্টারনেট বন্ধ হলো না। এর আগে গত জানুয়ারিতে ব্যাপক বিক্ষোভের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সে সময় অবশ্য কিছু ব্যবহারকারী স্পেসএক্সের স্টারলিংক ও ভিপিএনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।
তবে এবার হামলার পর যেহেতু ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে, কাজেই কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেছে নাকি ইন্টারনেট সংযোগব্যবস্থায় কোনো বিপর্যয় ঘটেছে, তা পরিষ্কার নয়। এদিকে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানে ঠিক কী ঘটছে, তা-ও বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।