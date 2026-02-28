হোম > বিশ্ব > মধ্যপ্রাচ্য

ইরানে ইন্টারনেট বন্ধ, কী হচ্ছে জানা দুষ্কর

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

তেহরানে ইসরায়েলের ক্ষেপণাস্ত্র হামলা। ছবি: এএফপি

ইরানে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরায়েলের যৌথ হামলা শুরুর পর দেশটিতে ইন্টারনেট সংযোগ প্রায় পুরোটাই বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। বিশ্বজুড়ে ইন্টারনেট সংযোগ পর্যবেক্ষণকারী সংস্থা নেটব্লকস এ তথ্য জানিয়েছে।

বিবিসির খবরে জানানো হয়, ইরানে এই প্রথম ইন্টারনেট বন্ধ হলো না। এর আগে গত জানুয়ারিতে ব্যাপক বিক্ষোভের সময় ইন্টারনেট বন্ধ করে দিয়েছিল কর্তৃপক্ষ। সে সময় অবশ্য কিছু ব্যবহারকারী স্পেসএক্সের স্টারলিংক ও ভিপিএনের মাধ্যমে ইন্টারনেটে ব্যবহার করতে পেরেছিলেন।

তবে এবার হামলার পর যেহেতু ইন্টারনেট বন্ধ হয়েছে, কাজেই কর্তৃপক্ষ বন্ধ করেছে নাকি ইন্টারনেট সংযোগব্যবস্থায় কোনো বিপর্যয় ঘটেছে, তা পরিষ্কার নয়। এদিকে ইন্টারনেট বন্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানে ঠিক কী ঘটছে, তা-ও বোঝা দুষ্কর হয়ে পড়েছে।

সম্পর্কিত

ইরানে এবারের মার্কিন হামলা ২০২৫ সালের চেয়ে ভিন্ন যেভাবে

আমরা হয়তো এক বা দুজন কমান্ডারকে হারিয়েছি: ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী

বিস্ফোরণে কেঁপে উঠল শিরাজ

ইরানের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও রেভল্যুশনারি গার্ডের শীর্ষ কমান্ডার নিহত: রয়টার্স

পাল্টা হামলা চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দিল আইআরজিসি

দোহার আকাশে ইরানি ক্ষেপণাস্ত্র

যুক্তরাষ্ট্র বনাম ইরান: সামরিক সক্ষমতায় কে এগিয়ে

ইরানের রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস কী

দুবাইয়ে বিমানবন্দর বন্ধ

ইরানে ইসরায়েলি বিমান হামলায় অন্তত ৫৩ ছাত্রী নিহত
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা