ইরানে আরও ১৬ শহরে ছড়িয়ে পড়েছে বিক্ষোভ

ইরানে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ আরও বিস্তৃত হয়েছে। গত মঙ্গলবারের পর থেকে দেশটির আরও ১৬টি শহর ও জনপদে বিক্ষোভের ঘটনা নিশ্চিত করেছে বিবিসি। এর ফলে গত ২৮ ডিসেম্বর ২০২৫ থেকে শুরু হওয়া আন্দোলন নতুন নতুন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ছে বলে জানা গেছে।
বিবিসির প্রকাশিত হালনাগাদ মানচিত্রে দেখা যায়, পূর্বাঞ্চলের জাহেদান শহর—যা পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি—সর্বশেষ যুক্ত হওয়া বিক্ষোভপ্রবণ এলাকা। এ ছাড়া বিভিন্ন প্রদেশের ছোট ও মাঝারি শহরেও আন্দোলনের উপস্থিতি শনাক্ত করা হয়েছে।
বিবিসি জানিয়েছে, এই মানচিত্রে শুধু সেসব স্থান অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে, যেখানে ভিডিও ফুটেজ যাচাই করে বিক্ষোভের উপস্থিতি নিশ্চিত করা সম্ভব হয়েছে। তবে এর বাইরে আরও অনেক এলাকায় বিক্ষোভ হয়ে থাকতে পারে, যেগুলো এখনো যাচাই করা সম্ভব হয়নি।
ইন্টারনেট ব্ল্যাকআউট ও কড়াকড়ির কারণে ইরানের ভেতরের পরিস্থিতি সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ কঠিন হয়ে পড়েছে। ফলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পাওয়া ভিডিও ও প্রত্যক্ষদর্শীদের তথ্য যাচাই করে ধীরে ধীরে বিক্ষোভের বিস্তার চিহ্নিত করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে বিবিসি।
বিশ্লেষকদের মতে, নতুন নতুন এলাকায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়া ইঙ্গিত দিচ্ছে যে বিক্ষোভ এখন আর শুধু বড় শহরকেন্দ্রিক নয়; বরং তা দেশজুড়ে একটি বিস্তৃত অসন্তোষে রূপ নিচ্ছে।