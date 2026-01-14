হোম > বিশ্ব > ভারত

ভারতীয়দের শিগগির ইরান ত্যাগের নির্দেশ

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রনধির জয়সোয়াল। ছবি: সংগৃহীত

ভারতে ক্রমবর্ধমান অস্থিরতা ও সহিংসতার প্রেক্ষাপটে ইরানে অবস্থানরত নিজেদের নাগরিকদের দ্রুত দেশ ছাড়ার আহ্বান জানিয়েছে ভারত সরকার। বুধবার (১৪ জানুয়ারি) তেহরানে অবস্থিত ভারতীয় দূতাবাস এক জরুরি পরামর্শ জারি করে শিক্ষার্থী, তীর্থযাত্রী, ব্যবসায়ী ও পর্যটকসহ সব ভারতীয় নাগরিককে সম্ভাব্য সব ধরনের পরিবহনব্যবস্থা—বিশেষ করে বাণিজ্যিক ফ্লাইট—ব্যবহার করে যত দ্রুত সম্ভব ইরান ত্যাগের নির্দেশ দিয়েছে। একই সঙ্গে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইরানে সব ধরনের ভ্রমণ এড়িয়ে চলতেও কঠোরভাবে সতর্ক করা হয়েছে।

এই পরামর্শ চলতি মাসে জারি করা আগের সতর্কবার্তাগুলোরই ধারাবাহিকতা এবং ইরানের অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দ্রুত অবনতিতে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের (এমইএ) ক্রমবর্ধমান উদ্বেগের প্রতিফলন। দূতাবাসের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ‘ইরানে উদ্ভূত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে সেখানে অবস্থানরত ভারতীয় নাগরিকদের যে কোনো পরিবহন ব্যবস্থায় দেশটি ত্যাগ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।’ একই সঙ্গে নাগরিকদের সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বনের, বিক্ষোভ বা সহিংসতা চলছে এমন এলাকা এড়িয়ে চলার, দূতাবাসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রাখার এবং স্থানীয় গণমাধ্যম নিয়মিত পর্যবেক্ষণের আহ্বান জানানো হয়েছে।

নয়াদিল্লিতে জারি করা একই ধরনের এক বিবৃতিতে এমইএ জানিয়েছে, ভারতীয় নাগরিকদের আরও একবার দৃঢ়ভাবে পরবর্তী নির্দেশ না দেওয়া পর্যন্ত ইরান ভ্রমণ এড়িয়ে চলতে বলা হচ্ছে। এতে ৫ জানুয়ারির আগের এক পরামর্শের কথাও উল্লেখ করা হয়, যেখানে অপ্রয়োজনীয় ভ্রমণ নিরুৎসাহিত করা হয়েছিল এবং ইরানে অবস্থানরতদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল।

টাইমস অব ইন্ডিয়া জানিয়েছে, ভারতীয় দূতাবাস ইরানে থাকা নাগরিকদের পাসপোর্ট ও পরিচয়পত্রসহ সব ভ্রমণ ও অভিবাসনসংক্রান্ত নথি সব সময় হাতের কাছে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। পাশাপাশি জরুরি সহায়তার জন্য একাধিক হেল্পলাইন নম্বর ও একটি সরকারি ই-মেইল ঠিকানা প্রকাশ করা হয়েছে। সংকটকালীন যোগাযোগ জোরদার করতে এখনো নিবন্ধন না করা ভারতীয়দের অবিলম্বে এমইএ-এর অনলাইন নিবন্ধন পোর্টালে নাম নথিভুক্ত করার অনুরোধ জানানো হয়েছে। ইন্টারনেট সমস্যার কারণে নিবন্ধন সম্ভব না হলে ভারতে থাকা পরিবারের সদস্যদের সেই কাজ সম্পন্ন করার কথাও বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, গত ডিসেম্বরের শেষ দিক থেকে ইরানের বিভিন্ন শহরে অর্থনৈতিক সংকট ও ধর্মীয় শাসনব্যবস্থার বিরুদ্ধে ক্ষোভ থেকে ব্যাপক বিক্ষোভ শুরু হয়, যা অনেক জায়গায় সহিংসতায় রূপ নিয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর কঠোর দমন-পীড়নে পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়েছে। আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলো সহিংসতার নিন্দা জানিয়েছে এবং জাতিসংঘের মানবাধিকারবিষয়ক হাইকমিশনার ইরানি কর্তৃপক্ষকে সংযম প্রদর্শনের আহ্বান জানিয়েছেন।

ইরানে বর্তমানে কতজন ভারতীয় অবস্থান করছেন, সেই বিষয়ে নির্দিষ্ট সংখ্যা প্রকাশ না হলেও শিক্ষার্থী, ব্যবসায়ী, তীর্থযাত্রী ও স্থায়ী বাসিন্দাদের নিয়ে একটি উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী সেখানে রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। পরিস্থিতি নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করা হচ্ছে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী ভবিষ্যতে আরও নির্দেশনা দেওয়া হবে বলে জানিয়েছে ভারত সরকার।

