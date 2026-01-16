বিহারে সড়ক দুর্ঘটনায় কিশোরের মৃত্যু, মরদেহ উদ্ধার না করে মাছ লুটের হিড়িক

ভারতের বিহারের সীতামাড়ি জেলায় একই সঙ্গে হৃদয়বিদারক ও বিব্রতকর ঘটনা ঘটেছে। সেখানে সড়ক দুর্ঘটনায় এক কিশোরের মৃত্যুর পর স্থানীয় কিছু মানুষের আচরণ ক্ষোভের জন্ম দিয়েছে।
দেশটির সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, সীতামাড়ির ঝাঝিহাট গ্রামে সপ্তম শ্রেণির ছাত্র রিতেশ কুমার (ডাকনাম গোলু) সকালে যখন কোচিং ক্লাসে যাচ্ছিল, সে সময় এক দ্রুতগতির পিকআপ ভ্যান তাকে ধাক্কা দেয়। এতে ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারায় ওই ছাত্র। খবর পেয়ে রিতেশের পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে ছুটে যায়।
রিতেশের মা-বাবা যখন ছেলের মরদেহ দেখে কান্নায় ভেঙে পড়েন, তখন সড়কের অন্য পাশে দেখা যায় সম্পূর্ণ ভিন্ন দৃশ্য। দুর্ঘটনায় জড়িত পিকআপ ভ্যানটি মাছবোঝাই ছিল। ধাক্কার পর সেগুলো সড়কে ছড়িয়ে পড়ে। রিতেশকে উদ্ধার না করে বা অ্যাম্বুলেন্স না ডেকে বা পুলিশে খবর না দিয়ে ঘটনাস্থলে জড়ো হওয়া অনেকে ভ্যান থেকে পড়ে যাওয়া সেসব মাছ লুটে নিতে শুরু করেন। কিশোরটির মরদেহ পাশে পড়ে থাকা অবস্থায়ই লোকজনকে বস্তায় মাছ ভরতে ও হাতে নিয়ে পালাতে দেখা যায়।
দুর্ঘটনার খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয় বাসিন্দাদের ছত্রভঙ্গ করে। এরপর তারা রিতেশের মরদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠায়।