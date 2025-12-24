ইউক্রেনের আরও এক শহর রাশিয়ার দখলে, মস্কোয় ড্রোন হামলা

রাশিয়ার রাজধানী মস্কো ও দক্ষিণে অবস্থিত তুলার শিল্পাঞ্চলে রাতভর ড্রোন হামলা চালিয়েছে ইউক্রেন। বুধবার আঞ্চলিক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এই হামলায় এক শিল্পাঞ্চলে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। এদিকে পূর্ব ইউক্রেনের কৌশলগত শহর সিভারস্ক থেকে সেনা সরিয়ে নিয়েছে ইউক্রেন। এর ফলে দেশটির আরও একটি শহর রাশিয়ার দখলে চলে গেল।
বার্তা সংস্থা রয়টার্সের খবর, মস্কোর মেয়র সের্গেই সোবিয়ানিন টেলিগ্রামে জানান, রাজধানীর দিকে ধেয়ে আসা অন্তত তিনটি ড্রোন ভূপাতিত করা হয়েছে। ড্রোনগুলোর ধ্বংসাবশেষ যেখানে পড়েছে, সেখানে জরুরি সেবা সংস্থাগুলো পৌঁছেছে। তবে তাৎক্ষণিকভাবে কোনো ক্ষয়ক্ষতির খবর তিনি দেননি।
রাশিয়ার বেসামরিক বিমান চলাচল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ড্রোন হামলার কারণে মস্কোর চারটি প্রধান বিমানবন্দরের মধ্যে দুটিতে বিমান ওঠানামা সীমিত করা হয়েছে। রাশিয়ার প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় দাবি করেছে, তাদের আকাশ প্রতিরক্ষা ইউনিট রাতভর ১৭২টি ইউক্রেনীয় ড্রোন ধ্বংস করেছে, যার প্রায় অর্ধেকই ইউক্রেন সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলোতে।
তুলা অঞ্চলের গভর্নর দিমিত্রি মিলিয়ায়েভ টেলিগ্রামে জানান, একটি ড্রোন ভূপাতিত করার পর এর ধ্বংসাবশেষ থেকে স্থানীয় এক শিল্পাঞ্চলে আগুন ধরে যায়। তবে শিল্পাঞ্চলটি সম্পর্কে বিস্তারিত কোনো তথ্য তিনি দেননি। তিনি আরও জানান, ওই অঞ্চলে ইউক্রেনের ১২টি ড্রোন ধ্বংস করেছে রুশ বাহিনী।
রাশিয়ার ক্রমাগত হামলার জবাবে ইউক্রেনও এখন রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামরিক, জ্বালানি ও লজিস্টিক অবকাঠামো লক্ষ্য করে ড্রোন হামলা জোরদার করেছে।
অন্যদিকে ইউক্রেনের সামরিক বাহিনী মঙ্গলবার জানিয়েছে, দীর্ঘদিনের লড়াইয়ের পর তারা পূর্ব ইউক্রেনের কৌশলগত শহর সিভারস্ক থেকে সেনা সরিয়ে নিয়েছে। রাশিয়ার সেনারা বর্তমানে ইউক্রেনের প্রতিরক্ষাব্যবস্থার জন্য গুরুত্বপূর্ণ শহরগুলোতে বড় ধরনের অভিযান চালাচ্ছে।
সিভারস্কের পতন এমন এক সময়ে ঘটল, যখন প্রায় চার বছরের এই যুদ্ধ বন্ধে দ্রুত শান্তি আলোচনায় বসার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে ইউক্রেনের ওপর চাপ বাড়ছে। শহরটি দখলের ফলে রুশ বাহিনী এখন সলোভিয়ানস্কের আরও কাছাকাছি পৌঁছে গেল, যা পশ্চিম দিকে মাত্র ৩০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দনবাস অঞ্চলের শিল্পশহরগুলোর সমন্বয়ে গঠিত তথাকথিত ‘দুর্গ বলয়ের’ উত্তর প্রান্তের প্রধান কেন্দ্র হলো এই সলোভিয়ানস্ক। যুদ্ধ বন্ধের শর্ত হিসেবে এই পুরো অঞ্চলটি আগেই দাবি করে আসছিল রাশিয়া।
ইউক্রেনের জেনারেল স্টাফ এক বিবৃতিতে বলেছে, ‘বৈরী আবহাওয়ার মধ্যে শত্রুপক্ষ তাদের বিশাল জনবল ও ছোট ছোট আক্রমণকারী দলের মাধ্যমে ক্রমাগত চাপ সৃষ্টি করে এগোতে সক্ষম হয়েছে।’ তারা আরও জানায়, সেনাদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার্থেই এই পিছু হটার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, যদিও তারা শত্রুপক্ষের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি সাধন করেছে।
চলতি মাসের শুরুর দিকেই রাশিয়া ১০ হাজার জনসংখ্যার এই শহরটি দখলের দাবি করেছিল, যা তখন কিয়েভ অস্বীকার করে। তবে মঙ্গলবার ইউক্রেনীয় সামরিক বাহিনী বলেছে, তারা শহরের ওপর চাপ অব্যাহত রাখবে এবং ভেতরে থাকা রুশ সেনাদের সরবরাহ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা চালাবে।
ইউক্রেনীয় ওপেন-সোর্স গ্রুপ ‘ডিপ স্টেট’ জানিয়েছে, চলতি মাসে সিভারস্কের আশপাশে রাশিয়া ধীরে ধীরে তাদের অবস্থান শক্তিশালী করেছে। এদিকে সাবেক লজিস্টিক হাব পোকরোভস্কের আশপাশে এখনো প্রচণ্ড লড়াই চলছে। ইউক্রেনীয় বাহিনী জানিয়েছে, তারা সেখানে রাশিয়ার একটি বিশাল যান্ত্রিক হামলা প্রতিহত করেছে।
অপারেশন টাস্কফোর্স ইস্ট ইউনিট মঙ্গলবার ফেসবুকে জানিয়েছে, ধ্বংসস্তূপে পরিণত হওয়া পোকরোভস্কের উত্তর অংশ এখনো ইউক্রেনীয় বাহিনীর নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। পাশের মিরনোহরাদ শহরেও সেনারা প্রতিরক্ষা ব্যূহ বজায় রেখেছে এবং শহরের উপকণ্ঠে রুশ সেনাদের নির্মূল করছে।