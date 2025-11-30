কূটনৈতিক উত্তাপ চরমে: সাংহাইয়ের মঞ্চে গানের মাঝখানে থামিয়ে দেওয়া হলো জাপানি শিল্পীকে

জাপান এবং চীনের মধ্যে চলমান কূটনৈতিক বিরোধের আঁচ এসে পড়ল সাংস্কৃতিক মঞ্চেও। এই টানাপোড়েনের সর্বশেষ শিকার হলেন জনপ্রিয় অ্যানিমে ‘ওয়ান পিস’-এর থিম সং-এর জন্য সুপরিচিত জাপানি গায়িকা মাকি ওৎসুকি। সাংহাইয়ের মঞ্চে হঠাৎ করেই তাঁর পারফরম্যান্স বন্ধ করে দিতে বাধ্য করা হয়েছে। তাঁর ম্যানেজমেন্টের পক্ষ থেকে এ খবর নিশ্চিত করা হয়েছে।
মাকির ম্যানেজমেন্ট গতকাল শনিবার তাঁর অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে এক পোস্টে জানিয়েছে, গত শুক্রবার সাংহাইয়ে অনুষ্ঠিত বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল-২০২৫-এ পারফর্ম করার কথা ছিল মাকির। কিন্তু শুক্রবার পারফরম্যান্সের মাঝপথে তাঁকে ‘অনিবার্য পরিস্থিতির কারণ দেখিয়ে হঠাৎ করে পারফরম্যান্স বন্ধ করতে হয়’।
সাম্প্রতিক মাসগুলোতে এশিয়ার সবচেয়ে বড় দুই অর্থনীতির মধ্যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান বাতিলের ঘটনা এটি সর্বশেষ উদাহরণ। চলতি মাসের শুরুর দিকে জাপানের প্রধানমন্ত্রী সানাই তাকাইচির তাইওয়ানে সামরিক হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত মন্তব্যের পরেই বেইজিং ও টোকিওর মধ্যে সম্পর্ক খারাপ হতে শুরু করে।
তাইওয়ানকে নিজেদের অবিচ্ছেদ্য অংশ বলে দাবি করে চীন। তাকাইচির মন্তব্যে চীন অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়ে টোকিওর রাষ্ট্রদূতকে তলব করে এবং চীনা নাগরিকদের জাপান ভ্রমণ না করার পরামর্শ দেয়।
কিয়োদো নিউজের খবর অনুসারে, বান্দাই নামকো ফেস্টিভ্যাল আজ রোববার পর্যন্ত চলার কথা ছিল। আয়োজকেরা চীনা সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম উইচ্যাটে ঘোষণা করেছে, বিভিন্ন বিষয় সামগ্রিকভাবে বিবেচনা করে পুরো ইভেন্টটি বাতিল করা হয়েছে। একই ইভেন্টে গতকাল শনিবার জনপ্রিয় জাপানি গার্ল ব্যান্ড মোমিরো ক্লোভার জি-এর পারফর্ম করার কথা ছিল। তাদের অনুষ্ঠানও বাতিল হয়ে গেছে।
কিয়োদো আরও জানিয়েছে, পপ গায়িকা আয়ুমি হামাসাকি এবং জ্যাজ পিয়ানোবাদক হিরোমি উয়েহারা-সহ অন্য শিল্পীদের অনুষ্ঠানও চীনে বাতিল করতে বাধ্য করা হয়েছে।
সাংহাই সফর বাতিল হওয়ার একদিন পরে হামাসাকি তাঁর ইনস্টাগ্রাম পোস্টে লেখেন: ‘আমি এখনো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে বিনোদন আমাদের সংযোগ করার জন্য একটি সেতু হওয়া উচিত। আমার সেই সেতুর নির্মাতা হওয়া উচিত।’