হোম > বিশ্ব > চীন

চোখ ধাঁধানো অস্ত্রের প্রদর্শনী চীনের, নতুন কী চমক দেখালেন সি

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

মনুষ্যবিহীন ড্রোনের বহর। ছবি: সিসিটিভি

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের বিরুদ্ধে জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনে চীন ঐতিহাসিক তিয়েনানমেন স্কোয়ারে এক বিশাল কুচকাওয়াজের আয়োজন করেছিল। এই কুচকাওয়াজে চীনা প্রেসিডেন্ট সি চিনপিংয়ের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিন ও উত্তর কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট কিম জং উন।

এই কুচকাওয়াজে চীনা প্রেসিডেন্ট শান্তির বার্তা নিয়ে নিয়মভিত্তিক বিশ্ব ব্যবস্থার কথা বলেন। তবে একই সঙ্গে চীন এই কুচকাওয়াজে সামরিক ও কৌশলগত সক্ষমতার অনেকটাই তুলে ধরেছে।

আজ বুধবার তিয়েনানমেন স্কোয়ারে যে সামরিক কুচকাওয়াজের আয়োজন করা হয়েছিল, তাতে প্রথমবারের মতো প্রদর্শিত হয়েছে নতুন ধরনের তরল জ্বালানিচালিত আন্তঃমহাদেশীয় কৌশলগত পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র (আইসিবিএম) ডিএফ-৫ সি।

চীনা সংবাদমাধ্যম গ্লোবাল টাইমসকে এক বিশেষজ্ঞ জানান, এ ক্ষেপণাস্ত্রের আনুমানিক পাল্লা ২০ হাজার কিলোমিটারেরও বেশি। প্রতিপক্ষের আকাশ প্রতিরক্ষা ভেদ করার সক্ষমতা ও নিখুঁত লক্ষ্যভেদের দিক থেকে এর বিশেষ সুবিধা রয়েছে।

চীনের ২০ হাজার কিলোমিটার পাল্লার আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: সিসিটিভি

কুচকাওয়াজে বিভিন্ন ধরনের মনুষ্যবিহীন স্থলযানও প্রদর্শিত হয়েছে। সামরিক বিশ্লেষকেরা বলেছেন, প্রদর্শিত মনুষ্যবিহীন স্থলযানগুলো ভবিষ্যতের যুদ্ধক্ষেত্রে কীভাবে মনুষ্যবিহীন প্রযুক্তি দলগত যুদ্ধ ইউনিটকে শক্তিশালী করতে পারে, তারই চিত্র তুলে ধরেছে। বিশেষ যুদ্ধক্ষেত্রের পরিবেশে এগুলোর বিশেষ সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে—জটিল অভিযান যেমন উভচর নৌ-অবতরণ কিংবা নগরযুদ্ধে মানববিহীন স্থলযান অত্যন্ত কার্যকরভাবে সহায়তা দিতে পারে।

স্থলভিত্তিক মনুষ্যবিহীন যুদ্ধাস্ত্রের প্রদর্শনীতে ছিল গোয়েন্দাগিরি ও হামলা চালানোর যান, মাইন অপসারণ ও বোমা নিষ্ক্রিয়করণ সরঞ্জাম এবং সহায়তাকারী যান। দূর নিয়ন্ত্রণ, স্বয়ংক্রিয় চলাচল এবং নমনীয় বিন্যাসের কারণে এগুলোর বিশেষ সুবিধা রয়েছে। যা মানুষ-যন্ত্র সমন্বিত স্থলযুদ্ধে এক নতুন অগ্রগতির ইঙ্গিত দেয়।

চীনা সামরিক বাহিনীর বিভিন্ন ধরনে মনুষ্যবিহীন সামরিক যান ও রোবট নেকড়ে। ছবি: সিসিটিভি

এ ছাড়া, এই কুচকাওয়াজে নানা ধরনের ড্রোন বিধ্বংসী সরঞ্জামও প্রদর্শন করা হয়। চীনা সামরিক বিশ্লেষকেরা জানিয়েছেন, ড্রোন বিধ্বংসী সরঞ্জামের তিনটি শাখাকে পদ্ধতিগতভাবে গড়ে তোলা এবং সেগুলোর সমন্বিত প্রয়োগ ড্রোন বিধ্বংসী অভিযানে দক্ষতা অনেক বাড়িয়ে দিতে পারে। কুচকাওয়াজে ডিরেক্টেড এনার্জি প্রযুক্তিনির্ভর ড্রোন বিধ্বংসী অস্ত্রের এই প্রদর্শন প্রমাণ করে, চীনের নতুন অ্যান্টি-ড্রোন প্রযুক্তি এখন বিশ্বের অগ্রভাগে।

ড্রোন বিধ্বংসী লেজার অস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

কুচকাওয়াজে প্রদর্শিত অ্যান্টি-ড্রোন ক্ষেপণাস্ত্র ও কামান ব্যবস্থা, উচ্চশক্তির লেজার অস্ত্র এবং উচ্চক্ষমতার মাইক্রোওয়েভ অস্ত্রকে বিশেষজ্ঞরা শক্তিশালী এক ‘আইরন ট্রায়াড’ বা ‘লৌহ ত্রিভুজ’ হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন। এগুলো ড্রোনকে ‘সফট কিল’ তথা নিষ্ক্রিয় করার পাশাপাশি ‘হার্ড ডেস্ট্রয়’ বা ধ্বংসও করতে সক্ষম।

চীনের মাইক্রোওয়েভ অস্ত্র। ছবি: সিসিটিভি

এর বাইরে, ছয় ধরনের আকাশ প্রতিরক্ষা ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে গঠিত এক ধরনের সমন্বিত আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাও প্রদর্শিত হয়েছে। এক সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, বহুমুখী ও বহুস্তরীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা অস্ত্রগুলোকে সংগঠিত ব্যবস্থায় প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করা চীনের জন্য বড় একটি গুরুত্বপূর্ণ সংকেত। এর মানে হলো—চীন এখন বিশ্বের কয়েকটি দেশের মধ্যে একটি, যার কাছে সম্পূর্ণ ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা রয়েছে, যা কৌশলগতভাবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

চীনের এইচকিউ-২৯ আন্তঃমহাদেশীয় ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: সংগৃহীত

তিয়ানানমেন স্কোয়ারে চীন এইচকিউ-১১, এইচকিউ-২০, এইচকিউ-২২ এ, এইচকিউ-৯ সি, এইচকিউ-১৯ এবং এইচকিউ-২৯—এই ছয় ধরনের অ্যান্টি ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র প্রথমবারের মতো প্রদর্শন করেছে। এগুলো দীর্ঘ, মাঝারি ও স্বল্প পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা দিতে সক্ষম।

আজ জাপানের বিরুদ্ধে চীনের যুদ্ধ জয়ের ৮০ তম বার্ষিকী উদযাপনের সামরিক প্যারেডে প্রথমবারের মতো চার ধরনের নতুন ওয়াই জে সিরিজের জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র প্রদর্শিত হয়। সামরিক বিশেষজ্ঞরা গ্লোবাল টাইমসকে জানান, চার ধরনের ক্ষেপণাস্ত্রের মধ্যে তিনটি হাইপারসনিক। ওয়াইজে-১৫ ক্ষেপণাস্ত্র এবং হাইপারসনিক ওয়াইজে-১৯, ওয়াইজে-১৭ ও ওয়াইজে-২০ ক্ষেপণাস্ত্রগুলো রণতরী থেকে পরিচালিত যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ এবং সাবমেরিনসহ একাধিক প্ল্যাটফর্মে বহনযোগ্য।

ওয়াইজে-২০ হাইপারসনিক জাহাজ বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র। ছবি: সিসিটিভি

প্যারেডে একাধিক সম্পূর্ণ নতুন ধরনের মনুষ্যবিহীন আকাশযান আত্মপ্রকাশ করেছে। সামরিক বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, প্রদর্শিত কিছু মনুষ্যবিহীন আকাশযান কেবল নতুন রূপের নয়, বরং নতুন ধারণাকে অবলম্বন করে তৈরি করা হয়েছে। এগুলো বর্তমান আকাশ যুদ্ধের পরিস্থিতিকে পাল্টে দিতে পারে এবং ভবিষ্যতের আকাশ যুদ্ধকে গভীরভাবে পরিবর্তন করতে সক্ষম।

এলওয়াই-১ লেজার অস্ত্র। ছবি: সিসিটিভি

চীনের পিপলস আর্মির যুদ্ধজাহাজগুলোর বিভিন্ন ধরনের আক্রমণ মোকাবেলার সক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য প্যারেডে চার প্রকার যুদ্ধজাহাজভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা প্রদর্শিত হয়। এক সামরিক বিশেষজ্ঞ বলেছেন, এবার প্রদর্শিত চার প্রকার যুদ্ধজাহাজভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষা সরঞ্জামের আলাদা আলাদা বৈশিষ্ট্য রয়েছে। এগুলো একত্রে ব্যবহার করলে, দূর, মাঝারি ও স্বল্প পরিসরের আকাশ প্রতিরক্ষা নিশ্চিত করা যায়।

চীনের পরমাণু অস্ত্রবাহী ক্ষেপণাস্ত্র ব্যবস্থার একাংশ। ছবি: সিনহুয়া

পর্যবেক্ষণ করা চার ধরনের যুদ্ধজাহাজভিত্তিক আকাশ প্রতিরক্ষা অস্ত্র হলো এইচএইচকিউ-৯ সি, এইচকিউ-১৬ সি, একটি স্বল্প-পাল্লার আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা এবং এলওয়াই-১ লেজার অস্ত্র। এগুলো একত্রে এক বহুমাত্রিক আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গঠন করে।

চীন এই সামরিক প্যারেডে প্রথমবারের মতো স্থল, সমুদ্র ও আকাশভিত্তিক কৌশলগত পরমাণু অস্ত্র ব্যবস্থাও প্রদর্শন করেছে। এই ব্যবস্থায় অন্তর্ভুক্ত রয়েছে জিংলেই-১ আকাশভিত্তিক দীর্ঘপাল্লার পারমাণবিক ক্ষেপণাস্ত্র, জুলাং-৩ সাবমেরিন থেকে উৎক্ষেপণযোগ্য আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র, ডংফেং-৬১, যা ভূমি থেকে ভূমিতে নিক্ষেপযোগ্য আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র এবং নতুন ধরনের ডংফেং-৩১ স্থলভিত্তিক আন্তঃমহাদেশীয় ক্ষেপণাস্ত্র।

তথ্যসূত্র: গ্লোবাল টাইমস

সম্পর্কিত

চীনের জমকালো আয়োজনে মধ্যাহ্নভোজের মেনুতে যা ছিল

যুদ্ধ নাকি শান্তি: কিম–পুতিনকে সঙ্গে নিয়ে তিয়েনানমেনের প্যারেড থেকে কিসের বার্তা দিলেন সি

বিশ্বমঞ্চে সির উত্থানকে ঘিরে মহা আয়োজন বেইজিংয়ে

মোদি ও পুতিনকে নিয়ে নয়া বিশ্বব্যবস্থার রূপকল্প দিলেন সি

‘মা, তুমি হাল ছেড়ে দাও’, আইসিইউ থেকে ১৩ বছরের বালকের চিঠি

৬ বছরে প্রথম চীন সফরে যাচ্ছেন উত্তর কোরিয়ার সর্বোচ্চ নেতা কিম জং উন

যুক্তরাষ্ট্র-রাশিয়ার পারমাণবিক নিরস্ত্রীকরণ আলোচনায় ট্রাম্পের আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করল চীন

নারীকে হেনস্তা, কনসার্ট থামিয়ে র‍্যাপার বললেন—চলো অপরাধীকে ধরি

মার্কিন শুল্কে বিপদগ্রস্ত ভারতের পাশে দাঁড়াবে চীন

বিতর্কিত সফরে প্রথম চীনা প্রেসিডেন্ট হিসেবে তিব্বত গেলেন সি চিন পিং
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা