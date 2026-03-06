নেপালের নির্বাচন: এগিয়ে বালেন শাহর দল, পাত্তা পাচ্ছেন না ওলি

নেপালে পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রাথমিক ভোট গণনায় সারা দেশে ৮৯টি আসনে এগিয়ে রয়েছে রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টি—আরএসপি। অনানুষ্ঠানিকভাবে দলটি এরই মধ্যে একটি আসনে জয় নিশ্চিতও করে ফেলেছে। দলের আলোচিত প্রার্থী রাজধানী কাঠমান্ডুর মেয়র বালেন শাহও বিশাল ব্যবধানে এগিয়ে আছে। দলটি এখন পর্যন্ত নির্বাচনে এগিয়ে থাকা প্রধান শক্তি হিসেবে অবস্থান করছে।
নেপালি সংবাদমাধ্যম কাঠমান্ডু পোস্টের খবরে বলা হয়েছে, অন্যদিকে নেপালি কংগ্রেস আটটি আসনে এগিয়ে আছে এবং একটি আসনে জয় পেয়েছে। সাবেক প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলির দল কমিউনিস্ট পার্টি অব নেপাল বা সিপিএন-ইউএমএলও আটটি আসনে এগিয়ে আছে।
এ ছাড়া, নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থীরা ছয়টি আসনে এগিয়ে আছেন। রাষ্ট্রীয় প্রজাতন্ত্র পার্টি এবং শ্রম সংস্কৃতি পার্টি একটি করে আসনে এগিয়ে আছে।
গত বছরের সেপ্টেম্বরে নেপালে হয়ে যাওয়া জেন-জি আন্দোলনে তৎকালীন কেপি শর্মা ওলির সরকার ক্ষমতাচ্যুত হয়। এরপর, দেশের দায়িত্বভার গ্রহণ করে সুশীল কার্কির নেতৃত্বাধীন একটি অন্তর্বর্তী সরকার। তাদের অধীনেই এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। জেন-জি আন্দোলনের পর অনুষ্ঠিত প্রথম এই নির্বাচনে ফার্স্ট-পাস্ট-দ্য-পোস্ট পদ্ধতিতে ১৬৫টি আসনের জন্য সারা দেশে মোট ৬৭টি রাজনৈতিক দল নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। এখনো ভোট গণনা চলছে।
প্রাথমিক ফল অনুযায়ী, সাবেক মেয়র ও রাষ্ট্রীয় স্বতন্ত্র পার্টির প্রার্থী ঝাপা-৫ আসনে এগিয়ে আছেন। ভোট গণনার তথ্যে দেখা গেছে, তিনি পেয়েছেন ৫ হাজার ২৫৪ ভোট। তাঁর থেকে অনেক পিছিয়ে রয়েছেন সিপিএন-ইউএমএল চেয়ারম্যান কেপি শর্ম ওলি। তাঁর ভোট ১ হাজার ২৪৮। আর নেপালি কংগ্রেসের নেতা পেয়েছে মান্দারা চামারিয়া পেয়েছেন ১৮৫ ভোট।
এদিকে রুকুম পূর্ব-১ আসনে শক্ত অবস্থানে এগিয়ে আছেন সাবেক প্রধানমন্ত্রী পুষ্প কমল দাহল প্রচণ্ড। তিনি নেপালি কমিউনিস্ট পার্টির সমন্বয়ক। এ পর্যন্ত তিনি পেয়েছেন ৪ হাজার ৩৯৮ ভোট। তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী কুসুম দেবি থাপা পেয়েছেন ১ হাজার ২৬১ ভোট।