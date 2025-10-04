হোম > স্বাস্থ্য > স্বাস্থ্য টিপস

কোন সময় চিয়া সিড খাবেন না

ফিচার ডেস্ক

ছবি: সংগৃহীত

চিয়া সিডের পানি খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কখন খাবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর। অনেকে ক্ষুধা দমন করার জন্য চিয়া সিডের পানি খান। সন্ধ্যায় পান করলে রাতে ঘুমানোর আগে ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, যদি অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকেন এবং সত্যিই ক্ষুধার্ত হন, তবে শুধু চিয়া সিডের পানি খাওয়ার চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীরকে শক্তি জোগানোই ভালো।

আমরা জানি, চিয়া সিডের পানির অনেক উপকারিতা রয়েছে। তবে এটি খাওয়ার সময় শরীরের প্রতিক্রিয়ার ওপর বড় প্রভাব ফেলে। দিনের একেবারে শেষে; বিশেষ করে ঘুমানোর ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়া ভালো নয়। কারণ, চিয়া সিডে প্রচুর আঁশ থাকে, যা শোয়ার আগে খেলে ফোলা ভাব, গ্যাস বা হজমের সমস্যা হতে পারে। এ ধরনের হজমপ্রক্রিয়া ঘুমাতে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। শরীরকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করায় দিনের শক্তির ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে।

এ ছাড়া ভারী খাবারের ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়াও এড়ানো উচিত। কারণ, এটি পেট ফোলায় এবং ক্ষুধা দমন করে, যা প্রথমে ভালো মনে হলেও সুষম খাবার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণে বাধা দিতে পারে।

চিয়া সিডের পানি সকালবেলা বা ব্যায়ামের আগে খাওয়া ভালো। তখন শরীর শক্তি, পানিশূন্যতা রোধ এবং হজমের সুবিধা—সবকিছু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। সময়ের দিকে খেয়াল রাখলে সহজে চিয়া সিডের পানির উপকারিতা উপভোগ করতে পারবেন কোনো রকম অস্বস্তি ছাড়াই।

সম্পর্কিত

লিভারের জন্য উপকারী ৫

ক্যানসারে আক্রান্ত ব্যক্তিদের মনোবল ফেরাতে সাইকেল রাইড

রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়াবে যে ৫ পানীয়

কোলেস্টেরল কমানোর প্রাকৃতিক উপায়

স্মৃতিশক্তি বাড়ানোর প্রাকৃতিক উপায়

হঠাৎ দাঁত ভেঙে গেলে কী করবেন

চিয়া সিড খাওয়ার ৭ সম্ভাব্য ঝুঁকি

শিশুদের জন্য বিনা মূল্যে টাইফয়েডের টিকা, যেভাবে রেজিস্ট্রেশন করবেন

শারীরিক ও মানসিক সুস্থতার জন্য হাসি কেন গুরুত্বপূর্ণ

কম ক্যালরিতে দীর্ঘক্ষণ পেট ভরা রাখবে যে ৮ খাবার
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা