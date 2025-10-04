কোন সময় চিয়া সিড খাবেন না

চিয়া সিডের পানি খাওয়ার জন্য নির্দিষ্ট কোনো সময় নেই। কখন খাবেন, তা সম্পূর্ণ নির্ভর করে আপনার ব্যক্তিগত পছন্দের ওপর। অনেকে ক্ষুধা দমন করার জন্য চিয়া সিডের পানি খান। সন্ধ্যায় পান করলে রাতে ঘুমানোর আগে ক্ষুধা কমাতে সাহায্য করতে পারে। তবে, যদি অনেকক্ষণ না খেয়ে থাকেন এবং সত্যিই ক্ষুধার্ত হন, তবে শুধু চিয়া সিডের পানি খাওয়ার চেয়ে পুষ্টিকর খাবার খেয়ে শরীরকে শক্তি জোগানোই ভালো।
আমরা জানি, চিয়া সিডের পানির অনেক উপকারিতা রয়েছে। তবে এটি খাওয়ার সময় শরীরের প্রতিক্রিয়ার ওপর বড় প্রভাব ফেলে। দিনের একেবারে শেষে; বিশেষ করে ঘুমানোর ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়া ভালো নয়। কারণ, চিয়া সিডে প্রচুর আঁশ থাকে, যা শোয়ার আগে খেলে ফোলা ভাব, গ্যাস বা হজমের সমস্যা হতে পারে। এ ধরনের হজমপ্রক্রিয়া ঘুমাতে অসুবিধা তৈরি করতে পারে। শরীরকে অতিরিক্ত কাজ করতে বাধ্য করায় দিনের শক্তির ভারসাম্যও নষ্ট হতে পারে।
এ ছাড়া ভারী খাবারের ঠিক আগে চিয়া সিডের পানি খাওয়াও এড়ানো উচিত। কারণ, এটি পেট ফোলায় এবং ক্ষুধা দমন করে, যা প্রথমে ভালো মনে হলেও সুষম খাবার খাওয়া এবং প্রয়োজনীয় পুষ্টি শোষণে বাধা দিতে পারে।
চিয়া সিডের পানি সকালবেলা বা ব্যায়ামের আগে খাওয়া ভালো। তখন শরীর শক্তি, পানিশূন্যতা রোধ এবং হজমের সুবিধা—সবকিছু ভালোভাবে ব্যবহার করতে পারে। সময়ের দিকে খেয়াল রাখলে সহজে চিয়া সিডের পানির উপকারিতা উপভোগ করতে পারবেন কোনো রকম অস্বস্তি ছাড়াই।