লাইন ডিরেক্টরসহ তিন পদ বিলুপ্ত করল স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ

লাইন ডিরেক্টর (এলডি), প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পিএম), ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ডিপিএম) বিলুপ্ত করে সেসব পদ ব্যবহার না করার নির্দেশনা জারি করেছে স্বাস্থ্যসেবা বিভাগ।
গতকাল রোববার স্বাস্থ্যসেবা বিভাগের উপসচিব (পরিকল্পনা অনুবিভাগ) ফাতিমা-তুজ-জোহরা ঠাকুর স্বাক্ষরিত এক নির্দেশনায় বলা হয়, সেক্টর কর্মসূচিভিত্তিক উন্নয়ন কার্যক্রমের অবসান হওয়ায় সেক্টর কর্মসূচির আওতায় অপারেশন প্ল্যান (ওপি) পরিচালনার সঙ্গে সম্পর্কিত পদবি যথাক্রমে লাইন ডিরেক্টর (এলডি), প্রোগ্রাম ম্যানেজার (পিএম) ও ডেপুটি প্রোগ্রাম ম্যানেজার (ডিপিএম) পদ বিলুপ্ত হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে বর্ণিত পদবি ব্যবহার থেকে বিরত থাকা এবং উক্ত বিলুপ্ত পদসমূহে কর্মরত জনবলকে দ্রুত যথাযথ পদায়নের জন্য নির্দেশক্রমে নির্দেশনা দেওয়া হলো।
এ বিষয়ে স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, ঔষধ প্রশাসন অধিদপ্তর, পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য অর্থনীতি ইউনিট এবং নার্সিং ও মিডওয়াইফারি অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, কমিউনিটি ক্লিনিক স্বাস্থ্য সহায়তা ট্রাস্টের ব্যবস্থাপনা পরিচালক, স্বাস্থ্য প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান প্রকৌশলীকে পাঠানো হয়েছে।