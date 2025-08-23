রংপুরে হবে ৫৬০ শয্যার বিশেষায়িত হাসপাতাল: স্বাস্থ্য উপদেষ্টা

সরকার রংপুর জেলায় কিডনি, ক্যান্সার ও হৃদরোগের চিকিৎসার জন্য ৫৬০ শয্যার একটি বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করবে। এই উদ্যোগের জন্য ইতোমধ্যে বাজেট অনুমোদন করা হয়েছে।
আজ শনিবার দুপুরে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে আলাপকালে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ উপদেষ্টা নূরজাহান বেগম এ কথা জানান।
উপদেষ্টা বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীর চাপ বেশি হওয়ায় অনেককে মেঝেতে চিকিৎসা নিতে হচ্ছে, তাই সরকার এই বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি জানান, বর্তমান সরকারের মেয়াদে এটি শুরু না হলেও পরবর্তী সরকার এই কাজটি বাস্তবায়ন করবে।
স্বাস্থ্যখাতে স্বচ্ছতা আনতে সরকারের নতুন পদক্ষেপ সম্পর্কে উপদেষ্টা বলেন, সরকার ই-জিপির মাধ্যমে হাসপাতালগুলোর জন্য সরঞ্জাম কেনার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এই পদ্ধতি কার্যকর হলে স্বাস্থ্যখাতের অনিয়ম ও সিন্ডিকেট অনেকাংশেই দূর করা সম্ভব হবে। সরকার স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করতে সব ধরনের সিন্ডিকেট ভাঙার চেষ্টা করছে।
করোনাকালে চিকিৎসকদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করে নূরজাহান বেগম বলেন, ‘অনেক ডাক্তার, নার্স ও টেকনোলজিস্টসহ চিকিৎসা সেবার সঙ্গে জড়িত অনেকে করোনায় মারা গেছেন। তাদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা রয়েছে, কারণ তাঁদের অবদান ভোলার মতো নয়। তবে যারা সিন্ডিকেটসহ বিভিন্ন অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত, তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘আন্দোলনের কারণে কেউ হাত হারিয়েছে, কেউ পা, আবার কারও চোখ নষ্ট হয়েছে। যারা সিন্ডিকেট করে তারা এগুলো দেখেনি। তাদের মধ্যে কি কোনো পরিবর্তন হবে না? প্রত্যেকেরই ভাবা উচিত, আমি কী করছি।’
রংপুর শিশু হাসপাতাল প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘এটি কেন চালু হয়নি তা খতিয়ে দেখা হবে। হাসপাতাল চালু করতে হলে জনবল ও যন্ত্রপাতি লাগে, যা আগের সরকার পরিকল্পনা করেনি। এই বিষয়টি সরকারের বিবেচনায় রয়েছে।’ তিনি আরও বলেন, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চাহিদা অনুযায়ী চিকিৎসক ও নার্সসহ প্রয়োজনীয় জনবল নিয়োগের পদক্ষেপ নেওয়া হবে।
এসময় রংপুর জেলা প্রশাসক মোহাম্মদ রবিউল ফয়সাল, রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের পরিচালক ব্রিগেডিয়ার জেনারেল আশিকুর রহমান, সিভিল সার্জন ডা. শাহিন সুলতানাসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।
উপদেষ্টা এই পরিদর্শনের আগে রংপুর মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বিভিন্ন বিভাগ এবং তারাগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স ঘুরে দেখেন। বিকেলে তিনি নীলফামারী সদর উপজেলার দারোয়ানী টেক্সটাইল মিলে প্রস্তাবিত হাসপাতালটিও পরিদর্শন করবেন।