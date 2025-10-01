চলতি বছর ডেঙ্গুতে মৃত্যু ২০০ জনের

দেশে ২৪ ঘণ্টায় (মঙ্গলবার সকাল ৮টা থেকে বুধবার সকাল ৮টা) এডিস মশাবাহিত রোগ ডেঙ্গুতে আক্রান্ত হয়ে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এ নিয়ে চলতি বছর মোট মৃত্যুর সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ২০০ জনে। একই সময়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে ৪৯০ জন। এ নিয়ে ভর্তি রোগী দাঁড়াল ৪৭ হাজার ৮৩২ জনে।
আজ বুধবার স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের হেলথ ইমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার ও কন্ট্রোল রুম থেকে পাঠানো বিজ্ঞপ্তি থেকে এসব তথ্য জানা যায়।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জানায়, গত ২৪ ঘণ্টায় ডেঙ্গুতে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে দুজনের মৃত্যু হয়েছে। এই সময়ে বরিশাল বিভাগে সবচেয়ে বেশি ডেঙ্গু রোগী (১৩৮ জন) হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া ঢাকা বিভাগে ১০০, ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ৭৮, ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে ৬৪, চট্টগ্রাম বিভাগে ৬০, ময়মনসিংহ বিভাগে ২৮ এবং রংপুর বিভাগে ২২ জন ডেঙ্গু নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছে।
স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের প্রতিবেদন অনুযায়ী, চলতি বছর ১ জানুয়ারি থেকে বুধবার পর্যন্ত ডেঙ্গুতে মোট ২০০ জন মারা গেছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি মৃত্যু (৯৫ জন) হয়েছে ঢাকা দক্ষিণ সিটি করপোরেশনে। পাশাপাশি এই সময়ে বরিশাল বিভাগে ৩২ ছাড়াও ঢাকা উত্তর সিটি করপোরেশনে ২৬, চট্টগ্রাম বিভাগে ২৩, রাজশাহী বিভাগে ১০, ময়মনসিংহ বিভাগে ৬, খুলনা বিভাগে ৫ এবং ঢাকা বিভাগে ৩ জন ডেঙ্গুতে মারা গেছে।