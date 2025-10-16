হোম > পরিবেশ

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় আবহাওয়া থাকতে পারে শুষ্ক

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

আবহাওয়া অধিপ্তরের কার্যালয়, আগারগাঁও। ছবি: সংগৃহীত

বাংলা বর্ষপঞ্জি অনুযায়ী আজ বৃহস্পতিবার ৩১ আশ্বিন। আগামীকাল শুরু হবে হেমন্তকালের প্রথম মাস কার্তিক। তবে প্রকৃতিতে এরই মধ্যে লেগেছে হেমন্তের ছোঁয়া। আবহাওয়াও হয়ে পড়েছে অনেকটা শুষ্ক। কমে এসেছে বৃষ্টির মাত্রা।

আবহাওয়া অধিদপ্তর আজ সকাল ৭টার পূর্বাভাসে জানিয়েছে, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৮ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

গত ২৪ ঘণ্টায় ঢাকাসহ দেশের কোথাও বৃষ্টি হয়নি। সে কারণে তাপমাত্রা কিছুটা বেড়েছে। রাজধানী ঢাকায় গতকাল সকাল ৬টায় তাপমাত্রা ছিল ২৫ দশমিক ৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আজ একই সময়ে সেই তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়ে হয়েছে ২৬ দশমিক ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই অঞ্চলে আজ দিনের তাপমাত্রা অপরিবর্তিত থাকতে পারে বলে পূর্বাভাসে জানানো হয়েছে।

তবে দেশের দক্ষিণাঞ্চলের কোথাও কোথাও বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

আজকের সারা দেশের আবহাওয়ার পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, চট্টগ্রাম বিভাগের কিছু কিছু জায়গায় এবং ঢাকা, খুলনা, বরিশাল ও সিলেট বিভাগের দু-এক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি অথবা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে। এ ছাড়া দেশের অন্যত্র আংশিক মেঘলা আকাশসহ আবহাওয়া প্রধানত শুষ্ক থাকতে পারে। সারা দেশে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।

সম্পর্কিত

বিদায় নিয়েছে মৌসুমি বায়ু, বাদলের দিন কি শেষ

ঢাকায় দূষণ বেড়েই চলেছে, সর্বোচ্চ দূষণের শহর লাহোর

ঢাকার বায়ুমান অস্বাস্থ্যকর পর্যায়ে, দূষণে শীর্ষে লাহোর

ঢাকার ওপর বয়ে যেতে পারে উত্তরের হাওয়া, বৃষ্টি হবে কি

ঢাকার বাতাস শিশু ও বৃদ্ধদের জন্য অস্বাস্থ্যকর, দূষণে শীর্ষে লাহোর

ঢাকা ও আশপাশ এলাকায় হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা

পরিবেশ মানবাধিকার রক্ষাকারীদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হবে: পরিবেশ উপদেষ্টা

বৃষ্টিতেও কমছে না বায়ুদূষণ, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

বজ্রবৃষ্টি হতে পারে ঢাকায়, গরম কমবে নাকি বাড়বে

বিলুপ্তির দ্বারপ্রান্ত থেকে ফিরে এল সবুজ কচ্ছপ
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা