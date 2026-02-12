হোম > পরিবেশ

ঢাকায় সকালে উঠেছে ঝলমলে রোদ, বেড়েছে শীত

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

রাজধানী ঢাকায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় পড়েছে হালকা শীত, আর সকাল হতে না হতেই উঠেছে ঝলমলে রোদ। ছবি : আবদুর রহমান

রাজধানী ঢাকায় আজ বৃহস্পতিবার ভোরবেলায় পড়েছে হালকা শীত। এর পর সকাল হতে না হতেই ঝলমলে রোদের দেখা মিলেছে। সকালে তাপমাত্রা গতকাল বুধবারের চেয়ে ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমেছে। গতকাল সকালে ঢাকায় তাপমাত্রা ছিল ১৮ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস, আজ সেটি কমে হয়েছে ১৬ দশমিক ৩।

আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, আজ দিনের বেলা ঢাকা ও আশপাশের অঞ্চলে দিনের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।

আজ সকাল ৭টায় ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকার আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে এই তথ্য জানানো হয়েছে।

পূর্বাভাসে জানানো হয়, আজ সকাল ৬টায় রাজধানী ঢাকার তাপমাত্রা ছিল ১৬ দশমিক ৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। এ সময় বাতাসের আর্দ্রতা ছিল ৮২ শতাংশ।

পূর্বাভাসে আরও বলা হয়, ঢাকা ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় দুপুর পর্যন্ত আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এ সময় আকাশ পরিষ্কার থাকতে পারে। একই সঙ্গে উত্তর অথবা উত্তর-পশ্চিম দিক থেকে ঘণ্টায় ৬ থেকে ১২ কিলোমিটার বেগে বাতাস বয়ে যেতে পারে।

ঢাকায় আজ সূর্যাস্ত ৫টা ৫২ মিনিটে এবং আগামীকাল সূর্যোদয় ৬টা ৩৪ মিনিটে।

