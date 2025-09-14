১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, বৃষ্টি থাকবে কত দিন—জানাল আবহাওয়া অফিস

বঙ্গোপসাগরে সৃষ্ট লঘুচাপের প্রভাবে ঢাকাসহ ছয়টি বিভাগে ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অফিস। আজ রোববার (১৪ সেপ্টেম্বর) দিনভর সারা দেশে বৃষ্টি হয়েছে। এই বৃষ্টিপাত আরও পাঁচ দিন থাকতে পারে বলে জানিয়েছে আবহাওয়া অফিস। এর ফলে দেশের ১২ জেলায় বন্যার শঙ্কা, জলাবদ্ধতা ও ভূমিধসের সতর্কবার্তা দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আবহাওয়াবিদ ড. ওমর ফারুক আজকের পত্রিকাকে বলেন, আগামী তিন দিনের জন্য খুলনা ও বরিশাল বাদে অন্য ছয়টি বিভাগে ভারী বর্ষণের আভাস রয়েছে। উত্তরাঞ্চলে রংপুর বিভাগে ১৯ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে।
আজ সকাল ৬টা থেকে দুপুর ১২টা পর্যন্ত ছয় ঘণ্টায় কিশোরগঞ্জের নিকলীতে সর্বোচ্চ ১১০ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। একই সময়ে ঢাকায় ৯ মিলিমিটার বৃষ্টি রেকর্ড করা হয়েছে।
এদিকে আজ পানি উন্নয়ন বোর্ডের (পাউবো) বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রের পূর্বাভাসে জানানো হয়, অতি ভারী বৃষ্টিতে বাড়ছে বন্যাপ্রবণ নদ-নদীর পানি। এতে ১২ জেলায় ছড়িয়ে পড়তে পারে বন্যা।
পাউবো জানিয়েছে, রংপুর বিভাগের তিস্তা, ধরলা ও দুধকুমার নদ-নদীসমূহের পানির সমতল বাড়তে পারে এবং তিস্তা ও দুধকুমার নদসমূহ বিপৎসীমা অতিক্রম করতে পারে। এ সময়ে লালমনিরহাট, নীলফামারী, রংপুর ও কুড়িগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ প্লাবিত হতে পারে।
এদিকে সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সুরমা, কুশিয়ারা, সারিগোয়াইন, যাদুকাটা, সোমেশ্বরী, ভোগাই-কংস নদীসমূহ সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। আর সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নেত্রকোনা ও শেরপুর জেলাসমূহের উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
এ ছাড়া চট্টগ্রাম বিভাগের মুহুরী, সিলোনিয়া, ফেনীর হালদা নদীসমূহ সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে এবং ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার উক্ত নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলসমূহ সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
এক বিশেষ সতর্কবার্তায় আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, অতি ভারী বর্ষণের কারণে চট্টগ্রাম বিভাগের পাহাড়ি এলাকার কোথাও কোথাও ভূমিধসের শঙ্কা রয়েছে। সে সঙ্গে ভারী বর্ষণের কারণে ঢাকা ও চট্টগ্রাম মহানগরীর কোথাও কোথাও জলাবদ্ধতা তৈরি হতে পারে বলেও সতর্ক করা হয়েছে। বর্তমানে মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি অবস্থায় রয়েছে।
বৃষ্টিপাত বেড়ে যাওয়ায় সারা দেশের তাপমাত্রা দুই ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে। আগামীকাল সোমবার সকাল পর্যন্ত দেওয়া পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, খুলনা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সে সঙ্গে রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ, ঢাকা, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে। সারা দেশে দিন ও রাতের তাপমাত্রা ১-২ ডিগ্রি সেলসিয়াস কমতে পারে।