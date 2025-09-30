লঘুচাপে ভারী বৃষ্টির আভাস, নিম্নাঞ্চলে প্লাবনের শঙ্কা

আগামী মাসের শুরুতেই বঙ্গোপসাগরে লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে বলে আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর। এর প্রভাবে ভারি বৃষ্টিপাতে দেশের বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল সাময়িকভাবে প্লাবিত হওয়ার শঙ্কা রয়েছে।
আজ মঙ্গলবার রাতে আবহাওয়া অধিদপ্তরের বুলেটিনে বলা হয়, লঘুচাপের বর্ধিতাংশ পূর্ব উত্তর প্রদেশ, বিহার, পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চল হয়ে আসাম পর্যন্ত বিস্তৃত রয়েছে। মৌসুমি বায়ু বাংলাদেশের ওপর এখন কম সক্রিয় এবং উত্তর বঙ্গোপসাগরে মাঝারি সক্রিয় অবস্থায় রয়েছে। আগামী ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উত্তর বঙ্গোপসাগর ও তৎসংলগ্ন মধ্য বঙ্গোপসাগরে একটি লঘুচাপ সৃষ্টি হতে পারে।
আজ সন্ধ্যা ৬টা থেকে আগামী ২৪ ঘণ্টায় ঢাকা, বরিশাল, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিভাগের অধিকাংশ জায়গায় এবং রংপুর, রাজশাহী, ময়মনসিংহ ও খুলনা বিভাগের অনেক জায়গায় অস্থায়ীভাবে দমকা হাওয়াসহ হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টি বা বজ্রসহ বৃষ্টি হতে পারে।
সেই সঙ্গে সারাদেশের কোথাও কোথাও মাঝারি ধরনের ভারি থেকে ভারি বর্ষণ হতে পারে। এর প্রভাবে সারাদেশে দিনের তাপমাত্রা দুই থেকে তিন ডিগ্রি কমতে পারে এবং রাতের তাপমাত্রা সামান্য কমতে পারে।
গত ২৪ ঘণ্টায় রাজধানী ঢাকায় দেশের সর্বোচ্চ ৬৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া রাজশাহীতে ৩৯ এবং বগুড়ায় ৩৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয় বলে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে।
এদিকে পানি উন্নয়ন বোর্ডের বন্যা পূর্বাভাস ও সতর্কীকরণ কেন্দ্রও লঘুচাপের প্রভাবে ভারি বৃষ্টিপাতে দেশের বিভিন্ন এলাকার নিম্নাঞ্চল প্লাবিত হওয়ার আভাস দিয়েছে।
বন্যা সতর্কীকরণ কেন্দ্রের নিয়মিত বুলেটিনে বলা হয়, আগামী ২ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ৫ অক্টোবর সকাল ৯টার মধ্যে রংপুর ও রাজশাহী বিভাগের তিস্তা, ধরলা, দুধকুমার, আপার করতোয়া-আপার আত্রাই, আত্রাই, টাঙ্গন, পুনর্ভবা, ঘাঘট, মহানন্দা, যমুনেশ্বরি ও করতোয়া নদীর পানি সমতল দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
এই সময়ে তিস্তা নদী সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। আর, লালমনিরহাট ও নীলফামারী জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলো সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
১ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ৪ অক্টোবর ৯টার মধ্যে চট্টগ্রাম বিভাগের হালদা, সাঙ্গু, মাতামুহুরী, গোমতী, মুহুরী, সেলোনিয়া, ফেনী, নোয়াখালী খাল ও রহমতখালী খাল নদীর পানি সমতল ফেনী, নোয়াখালী, কুমিল্লা, লক্ষীপুর, চট্টগ্রাম, বান্দরবান ও কক্সবাজার জেলায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
এই সময়ে মুহুরী, সেলোনিয়া ও ফেনী নদীর ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলায় সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এর ফলে ফেনী ও চট্টগ্রাম জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলো সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।
বুলেটিনে আরো বলা হয়, ১ অক্টোবর সকাল ৯টা থেকে ৫ অক্টোবর সকাল ৯টার মধ্যে আপার মেঘনা অববাহিকাভুক্ত সিলেট ও ময়মনসিংহ বিভাগের সুরমা-কুশিয়ারা, লুভাছড়া, সারিগোয়াইন, যাদুকাটা, জিঞ্জিরাম, সোমেশ্বরী, ভুগাই-কংস, মনু, ধলাই ও খোয়াই নদীর পানি সমতল সিলেট, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলায় দ্রুত বৃদ্ধি পেতে পারে।
এর ফলে সোমেশ্বরী, ভুগাই-কংস নদী ময়মনসিংহ, নেত্রকোণা ও শেরপুর জেলায় সতর্কসীমায় প্রবাহিত হতে পারে। এর প্রভাবে তিন জেলার নদীসংলগ্ন নিম্নাঞ্চলগুলো সাময়িকভাবে প্লাবিত হতে পারে।