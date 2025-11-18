হোম > পরিবেশ

দিল্লির বায়ুমানে উন্নতি, ঢাকার অবস্থা সহনীয়

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­

ছবি: সংগৃহীত

শুষ্ক মৌসুমের শুরু থেকেই ভারত উপমহাদেশের তিন প্রতিবেশী দেশ পাকিস্তান, ভারত ও বাংলাদেশের প্রধান প্রধান শহরগুলো বিশ্বের দূষিত শহর তালিকায় শুরুর দশের মধ্যে অবস্থান করছে। এর মধ্যে দীর্ঘদিন ধরেই এ তালিকায় শীর্ষে আছে ভারতের দিল্লি। শহরটির অবস্থা আজ মঙ্গলবার দুর্যোগপূর্ণ হলেও বাতাসে দূষণ কমেছে।

বায়ুমান নিয়ে কাজ করা সুইস প্রতিষ্ঠান আইকিউএয়ারের দূষিত শহর তালিকার ১২৭টি দেশের মধ্যে আজ ঢাকার অবস্থান ৯ম। আজ সকাল ৯টার রেকর্ড অনুযায়ী ঢাকার বায়ুমান আজ ৮৪, যা সহনীয় বাতাসের নির্দেশক।

বায়ুদূষণের শীর্ষে থাকা ভারতের দিল্লির বায়ুমান আজ ৩৫৬, যা দুর্যোগপূর্ণ বাতাসের নির্দেশক।

শীর্ষ পাঁচে থাকা অন্য শহরগুলো হলো— পাকিস্তানের লাহোর, ভারতের কলকাতা, পাকিস্তানের করাচি ও মঙ্গোলিয়ার উলানবাতোর। শহরগুলোর বায়ুমান যথাক্রমে ২০০, ১৪৬, ১৩৪ ও ১১০।

বাতাসের গুণমান সূচকের (একিউআই) মাধ্যমে দূষণের মাত্রা নির্ধারণ করে নিয়মিত বায়ু পরিস্থিতি তুলে ধরে সুইজারল্যান্ডভিত্তিক প্রতিষ্ঠান আইকিউ এয়ার। তাদের তালিকার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ঢাকার বাতাসে অতিক্ষুদ্র বস্তুকণাই দূষণের প্রধান উৎস। বেশি মাত্রার দূষণ শ্বাসতন্ত্রের রোগ, হৃদ্‌রোগ এবং দীর্ঘ মেয়াদে ক্যানসারের মতো মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি তৈরি করে।

বায়ুদূষণ: বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী এক অদৃশ্য বিপদ

বৈশ্বিক মানদণ্ড অনুযায়ী, বায়ুমান সূচক ৫০-এর নিচে থাকলে বিশুদ্ধ বাতাস ধরা হয়। ৫১-১০০ হলে তা সহনীয়। ১০১-১৫০ এর মধ্যে হলে সতর্কতামূলক বা সংবেদনশীল মানুষের (শিশু ও বয়স্ক ব্যক্তি) জন্য অস্বাস্থ্যকর। ১৫১-২০০ হলে সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর এবং সূচক ২০১ থেকে ৩০০ হলে বাতাসকে খুব অস্বাস্থ্যকর বলা হয়। আর সূচক ৩০০ ছাড়ালে সেই বাতাস দুর্যোগপূর্ণ।

বায়ুদূষণজনিত স্বাস্থ্য সমস্যায় প্রতি বছর বহু মানুষ মারা যায়। জীবাশ্ম জ্বালানি থেকে বায়ুদূষণ প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী ৫২ লাখ মানুষের মৃত্যুর কারণ বলে ২০২৩ সালের নভেম্বরে ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে (বিএমজে) প্রকাশিত একটি সমীক্ষায় তুলে ধরা হয়।

বায়ুদূষণ সোরিয়াসিসসহ চর্মরোগের জন্য হতে পারে মারাত্মক: গবেষণা

এদিকে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বলছে, গৃহস্থালি ও পারিপার্শ্বিক বায়ুদূষণের সম্মিলিত প্রভাবে বছরে ৬৭ লাখ মানুষ মারা যায়।

দীর্ঘদিন ঢাকার বাতাস অতিমাত্রায় দূষিত হওয়ায় বাইরে বের হলে সবাইকে মাস্ক পরার পরামর্শ দিয়েছে পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়। এ ছাড়া সংবেদনশীল ব্যক্তিদের অতি প্রয়োজন ছাড়া বাইরে না যাওয়ার অনুরোধও করা হয়েছে।

পাশাপাশি ইটভাটা, শিল্পকারখানার মালিক এবং সাধারণ মানুষকে কঠিন বর্জ্য পোড়ানো বন্ধ রাখা, নির্মাণস্থলে ছাউনি ও বেষ্টনী স্থাপন করা, নির্মাণসামগ্রী ঢেকে রাখা, নির্মাণসামগ্রী পরিবহনের সময় ট্রাক বা লরি ঢেকে নেওয়া, নির্মাণস্থলের আশপাশে দিনে অন্তত দুবার পানি ছিটানো এবং পুরোনো ও ধোঁয়া তৈরি করা যানবাহন রাস্তায় বের না করতে বলা হয়েছে।

সম্পর্কিত

সারা দেশে আবহাওয়া থাকবে শুষ্ক, পড়তে পারে কুয়াশা

শুষ্ক মৌসুম আসতেই বেড়েছে বায়ুদূষণ, শীর্ষতালিকায় ঢাকাসহ যেসব শহর

রৌদ্রোজ্জ্বল সকালে ঢাকার তাপমাত্রা ১৯ ডিগ্রি সেলসিয়াস

সর্বনিম্ন তাপমাত্রা তেঁতুলিয়ায় ১৪.৭, ঢাকায় ১৯.৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস

ইরানে শতবর্ষের মধ্যে ভয়াবহতম খরা, তেহরানে বৃষ্টি প্রার্থনায় নামাজ

বায়ুদূষণে দুর্যোগপূর্ণ অবস্থা দিল্লির, ঢাকার বাতাস সবার জন্য অস্বাস্থ্যকর

কার্তিকের শেষেই যেন নামছে শীত, ঢাকার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা আজ ১৮.৯ ডিগ্রি

ঢাকায় শীতের আমেজ, তেঁতুলিয়ায় তাপমাত্রা নেমেছে ১৪ ডিগ্রিতে

রাস্তায় গাড়ি কম থাকলেও ঢাকার বাতাস আজ ‘খুব অস্বাস্থ্যকর’

পঞ্চগড়ে পুরোপুরি শীতের আমেজ, তাপমাত্রা ১২.৮
স্বত্ব: ©️ আজকের পত্রিকা