বসন্তের প্রথম দিনেই সূর্যের তেজ, সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ৩২ ডিগ্রি ছাড়িয়েছে

বসন্ত এসে গেছে। বিদায় নিয়েছে মাঘ মাস। আজ শনিবার পয়লা ফাল্গুন। বসন্তকালের প্রথম দিনেই উষ্ণতা ছড়াচ্ছে সূর্য। সকালবেলা অল্প শীত পড়লেও দুপুর হতে না হতেই সূর্যের তাপ বাড়ছে।
আবহাওয়া অধিদপ্তরের পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ সকাল ৯টায় দেশের সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল পঞ্চগড়ের তেঁতুলিয়ায় ১১ ডিগ্রি সেলসিয়াস। গতকাল সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল কক্সবাজারের টেকনাফে ৩২ দশমিক ৪ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
আগামী ৫ দিনের এই পূর্বাভাসে বলা হয়েছে, আজ থেকে আগামী ১৬ ফেব্রুয়ারি সোমবার পর্যন্ত অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। ভোরের দিকে দেশের নদী অববাহিকার কোথাও কোথাও হালকা কুয়াশা পড়তে পারে। তবে রাত এবং দিনের তাপমাত্রা প্রায় অপরিবর্তিত থাকতে পারে।
এর পর থেকে কুয়াশা পড়া কমে আসতে পারে উল্লেখ করে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, ১৭ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি অস্থায়ীভাবে আংশিক মেঘলা আকাশসহ সারা দেশের আবহাওয়া শুষ্ক থাকতে পারে। এই দু’দিন রাত এবং দিনের তাপমাত্রা সামান্য বাড়তে পারে।
এদিকে আজ সকাল ৯টায় রাজধানী ঢাকায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস।
এ সময় বিভাগীয় শহর রাজশাহীর তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৬, রংপুরে ১৩ দশমিক ১, ময়মনসিংহে ১৬, সিলেটে ১৪ দশমিক ৮, চট্টগ্রামে ১৬ দশমিক ৩, খুলনায় ১৪ দশমিক ৪ এবং বরিশালে ১৩ দশমিক ২ ডিগ্রি সেলসিয়াস।