দর্শকদের স্বাধীনতা পুরস্কার উৎসর্গ করলেন হানিফ সংকেত

জাতীয় পর্যায়ে গৌরবোজ্জ্বল ও কৃতিত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে প্রয়াত সাবেক প্রধানমন্ত্রী ও বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াসহ ১৫ জন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পাঁচ প্রতিষ্ঠানকে স্বাধীনতা পুরস্কার-২০২৬ পদক দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। গতকাল বৃহস্পতিবার সচিবালয়ে মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে এ তথ্য জানান মন্ত্রিপরিষদ সচিব নাসিমুল গনি।
এ বছর সংস্কৃতিতে স্বাধীনতা পুরস্কার পাচ্ছেন নির্মাতা ও উপস্থাপক এ কে এম হানিফ (হানিফ সংকেত) এবং সংগীতশিল্পী বশির আহমেদ (মরণোত্তর)। হানিফ সংকেত তাঁর স্বাধীনতা পুরস্কারটি উৎসর্গ করেছেন দর্শকদের উদ্দেশে।
পুরস্কারপ্রাপ্তির খবরটি সোশ্যাল মিডিয়ায় শেয়ার করে নিজের অনুভূতি জানিয়ে হানিফ সংকেত লিখেছেন, ‘আমি আনন্দের সঙ্গে জানাচ্ছি যে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার এ বছর আমাকে সংস্কৃতিতে “স্বাধীনতা পদক”-এ ভূষিত করেছেন। এই অর্জন আমার একার নয়—যাদের ভালোবাসা, সমর্থন ও সহযোগিতায় সাংস্কৃতিক অঙ্গনে আমার এই দীর্ঘ যাত্রা সম্ভব হয়েছে, এই অর্জন তাদের সবার। আজকের এই আনন্দের দিনে আমি তাদের সবার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি।’
দর্শকদের উদ্দেশে স্বাধীনতা পদক উৎসর্গ করার কথা জানিয়ে হানিফ সংকেত লিখেছেন, ‘এই পুরস্কার আমি আমার লক্ষ-কোটি দর্শকদের উদ্দেশে উৎসর্গ করছি।’
যেকোনো পুরস্কার প্রাপ্তি দায়িত্ব বাড়িয়ে তোলে এবং ভবিষ্যতের কাজে উৎসাহ জোগায় বলে বিশ্বাস করেন এই নির্মাতা ও উপস্থাপক। নিজের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা জানিয়ে হানিফ সংকেত লিখেছেন, ‘আমি বিশ্বাস করি, সুস্থ সংস্কৃতিই পারে একটি সমাজকে আলোকিত করতে এবং দেশের জন্য সম্মান বয়ে আনতে। আমৃত্যু আমি সুস্থ সংস্কৃতির চর্চায় দেশের জন্য কাজ করে যেতে চাই। অতীতেও আমি যেমন দায়িত্ব নিয়ে কাজ করেছি, ভবিষ্যতেও দায়িত্ব নিয়ে কাজ করে যাব। এই পুরস্কার আমাকে সামনে এগিয়ে যেতে আরও উৎসাহিত করবে। আপনারা আমার জন্য দোয়া করবেন।’