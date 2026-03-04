ইকরার মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্তের দাবিতে মানববন্ধন

অভিনেতা যাহের আলভীর স্ত্রী আফরা ইভনাথ খান ইকরার মৃত্যুর সুষ্ঠু তদন্ত ও বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছে জাস্টিস ফর ইকরা নামের একটি সামাজিক প্ল্যাটফর্ম। আজ বুধবার দুপুরে বাংলাদেশ চলচ্চিত্র উন্নয়ন করপোরেশনের (বিএফডিসি) ফটকের সামনে এ মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা অভিনেতা আলভী ও অভিনেত্রী ইফফাত আরা তিথিকে বয়কটের ডাক দেন।
দুপুর ১২টায় শুরু হওয়া এই মানববন্ধনে ইকরার পরিবারের সদস্য, বন্ধু-বান্ধবী, কনটেন্ট ক্রিয়েটর, উদ্যোক্তাসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ অংশ নেন। এ সময় ‘উই ওয়ান্ট জাস্টিস ফর ইকরা’ স্লোগান দেন তাঁরা। মানববন্ধনে ইকরার বান্ধবী সামিয়া আলম বলেন, ‘আলভী ছাড়া পুরো টিম নেপাল থেকে চলে এসেছে। পুলিশ কেন তাদের ইকরার বিষয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করছে না। নেপালে কী হয়েছিল, কেন সেদিন ইকরা আত্মহত্যা করল—এসব বিষয়ে তদন্ত করা হোক। আমরা ইকরার মৃত্যুর সঠিক বিচার চাই। ভবিষ্যতে যেন ইকরার মতো আর কারও এই অবস্থা না হয়।’
মানববন্ধনে অংশগ্রহণকারীরা জানান, কোনো প্রকার প্রভাব বা চাপ ছাড়াই নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তাঁরা। পাশাপাশি আলভী ও তিথিকে বয়কটের আহ্বান জানানো হয়েছে এই মানববন্ধনে। তাঁদেরকে কোনো কাজে যুক্ত না করার আহ্বান জানানো হয়েছে সংশ্লিষ্টদের। ইকরার মৃত্যুর প্রকৃত কারণ উদ্ঘাটন না হওয়া পর্যন্ত তাঁদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছে প্ল্যাটফর্মটি।
গত শনিবার রাজধানীর মিরপুর এলাকার একটি বাসা থেকে ইকরার ঝুলন্ত মরদেহ উদ্ধার করা হয়। এ ঘটনায় রাজধানীর পল্লবী থানায় যাহের আলভীকে প্রধান আসামি করে কয়েকজনের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন ইকরার মামা শেখ তানভীর আহমেদ। আলভী তাঁর সহশিল্পী তিথির সঙ্গে বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে ছিলেন, এ কারণেই আত্মহত্যা করেছেন ইকরা—এমন অভিযোগ করেছেন ইকরার পরিবার ও তাঁর বান্ধবীরা। ইকরার মৃত্যুর সময় নেপালে শুটিং করছিলেন আলভী ও তিথি। তিথি দেশে ফিরলেও এখনো দেশে ফেরেননি আলভী। গত সোমবার ভিডিও বার্তায় অভিনেতা জানান, মব-আতঙ্কে দেশে ফেরেননি তিনি।