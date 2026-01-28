প্রীতমের সঙ্গে প্রথমবার ওটিটিতে মেহজাবীন

গানের পাশাপাশি অভিনয়টাও ভালো করেন প্রীতম হাসান। মিউজিক ভিডিও দিয়ে শুরুর পর নাটক ও ওয়েব কনটেন্টেও নিজেকে মানিয়ে নিয়েছেন। সবশেষ মুক্তি পাওয়া ‘ঘুমপরী’ ওয়েব ফিল্মেও প্রশংসিত হয়েছে তাঁর অভিনয়। এবার পর্দায় স্পাই হচ্ছেন প্রীতম। শিহাব শাহীনের ‘ক্যাকটাস’ ওয়েব সিরিজে এমন চরিত্রে দেখা যাবে তাঁকে। এতে প্রীতমের সঙ্গে প্রথমবার পর্দায় জুটি হচ্ছেন মেহজাবীন চৌধুরী।
গতকাল ছিল প্রীতম হাসানের জন্মদিন। তাঁর বিশেষ এই দিনে ক্যাকটাস সিরিজের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা দেওয়া হয়। এতে প্রীতমের চরিত্রের নাম মানসিব। সে হ্যাকিংয়ের কাজ করে। সেখান থেকে এই তরুণের স্পাই হয়ে ওঠার গল্পই দেখা যাবে এ সিরিজে। এখনই ক্যাকটাসে নিজের অভিনীত চরিত্র নিয়ে বেশি কিছু বলতে নারাজ অভিনেতা। শুধু বললেন, ‘আমার চরিত্রটি দক্ষ, তীক্ষ্ণ, ক্ষিপ্র, একই সঙ্গে পথভ্রষ্ট। গল্পটা খুবই ভালো লেগেছে। এটা নিজেদের মতো করে নির্মাণ করতে পারলে সিরিজটির আলাদা একটি সত্তা তৈরি হবে।’
এখন আগের চেয়ে কাজের পরিমাণ কমিয়ে দিয়েছেন মেহজাবীন চৌধুরী। তবে এ গল্পটি হাতছাড়া করতে চাননি। মেহজাবীন বলেন, ‘নতুন কোনো কাজে ওই পরিমাণ চমক বা চ্যালেঞ্জ না থাকলে আমি যুক্ত হই না। আমার মনে হয়েছে, এই চরিত্রটা ছেড়ে দেওয়া উচিত হবে না।’ মেহজাবীনকে ক্যাকটাসে যুক্ত করা প্রসঙ্গে নির্মাতা শিহাব শাহীন জানান, তাঁর এমন একজন অভিনেত্রী দরকার ছিল, যিনি পরীক্ষিত-প্রমাণিত। নির্মাতার বিশ্বাস, অভিনয় দিয়ে মেহজাবীন চরিত্রটিকে পর্দায় বিশ্বাসযোগ্য করে তুলবেন।
ক্যাকটাস নির্মিত হচ্ছে চরকির জন্য। ২৪ জানুয়ারি ওটিটি প্ল্যাটফর্মটির সঙ্গে নির্মাতা ও শিল্পীদের চুক্তি স্বাক্ষর হয়। সেখানে সিরিজটি নিয়ে নির্মাতা শিহাব শাহীন বলেন, ‘ম্যাসিভ লেভেলে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের পুরো ইন্ডাস্ট্রির একটা লিমিটেশন আছে। সেগুলোকে বিবেচনা করে ক্যাকটাসকে যতটা বড় করা যায়, সেটা আমরা করেছি। যখন আমরা গল্পটা নিয়ে এগিয়েছি, তখন থেকেই ভেবেছি যে গ্লোবাল স্ট্যান্ডার্ডের একটা কাজ করব এবং একটা স্পাই ইউনিভার্স তৈরি করা যায় কি না। আশা করছি সেই ভিশনে আমরা আগাতে পারব।’
ক্যাকটাস সিরিজটিতে আরও অভিনয় করবেন মানস বন্দ্যোপাধ্যায়, সালাহউদ্দিন লাভলু, শাহাদাৎ হোসেন, নাজিবা বাশার, সানজিদা তাসনিম প্রমুখ। শিগগিরই শুরু হবে শুটিং। ইতিমধ্যে রিহার্সাল শুরু করেছেন শিল্পীরা।