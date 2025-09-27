‘আপাতে’ গান দিয়ে নতুন উচ্চতায় পৌঁছালেন রোজে

ব্যক্তিগত প্লেলিস্ট থেকে সোশ্যাল মিডিয়ার রিলস—সবখানে সবার পছন্দের গান ‘আপাতে’। দক্ষিণ কোরিয়ার নারী ব্যান্ড ব্ল্যাকপিঙ্কের অন্যতম সদস্য রোজের সঙ্গে এই গানে কণ্ঠ দিয়েছেন ব্রুনো মার্স। এই জুটির আপাতে প্রকাশিত হয় গত বছরের ১৮ অক্টোবর। তখন থেকে সোশ্যাল মিডিয়াসহ বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে রাজত্ব করছে গানটি।
এক বছরের কম সময়ে, মাত্র ৩৩৪ দিনে ইউটিউবে দুই বিলিয়ন ভিউর মাইলফলক পেরিয়ে গেল আপাতে। এর মাধ্যমে রোজে পৌঁছে গেলেন নতুন উচ্চতায়। তিনি একমাত্র নারী শিল্পী, যাঁর গান ইউটিউবে এত দ্রুত সময়ে দুই বিলিয়ন ভিউর রেকর্ড গড়েছে।
এর আগে লুইস ফসনির ‘ডেসপাসিতো’, এড শিরানের ‘শেপ অব ইউ’ এবং মারুন ফাইভ ফিচারিং কার্ডি বি-এর ‘গার্লস লাইক ইউ’ গানগুলো প্রকাশের এক বছরের কম সময়ে ইউটিউবে দুই বিলিয়ন ভিউ পেয়েছিল। এই তালিকায় চতুর্থ শিল্পী হিসেবে আপাতে গান দিয়ে তাঁদের দলে নাম লেখালেন রোজে।
কোরিয়ান ভাষায় আপাতে শব্দের অর্থ অ্যাপার্টমেন্ট। এটি মূলত একটি ড্রিংকিং গেম। মদ্যপান করার সময় একজন আরেকজনের হাতের ওপর হাত রেখে, অনেকটা ভবনের মতো আকৃতি তৈরি করে, অনেকে মিলে এটি খেলা হয়। গানটির নেপথ্যের গল্প প্রসঙ্গে রোজে জানিয়েছেন, দক্ষিণ কোরিয়ায় কারও ২০ বছর বয়স হলে তিনি মদ্যপানের অনুমতি পান। রোজের বয়স যখন ২০ পূর্ণ হয়, তখন ব্ল্যাকপিঙ্কের সদস্যদের সঙ্গে তিনিও প্রথম মদ্যপান করেন। সেখানে খেলাটি হয়েছিল। খেলার সময় ‘আপাতে আপাতে’ বলার যে ছন্দ, সেটি মাথায় গেঁথে গিয়েছিল রোজের। পরে এটি নিয়ে একটি গান লেখেন।
আপাতে গানে ব্রুনো মার্সের যুক্ত হওয়ার বিষয়ে রোজে জানান, বছর দুয়েক আগে সিওলে কনসার্ট করতে গিয়েছিলেন ব্রুনো। সেই কনসার্টে ব্রুনোর গান শুনে তাঁর ভক্ত হয়ে যান রোজে। কোলাবোরেশনের প্রস্তাব দিয়ে ব্রুনোকে তিনটি গান পাঠান। আপাতে গানটি বেশি পছন্দ করেন ব্রুনো। রাজি হন এই গানে কণ্ঠ দিতে। এরপর বাকিটা ইতিহাস।
ইউটিউবে দুই বিলিয়নের রেকর্ড গড়ার আগে বিলবোর্ডের গ্লোবাল লিস্টে (যুক্তরাষ্ট্র ছাড়া) বিলি আইলিশ, ব্যাড বানি, লেডি গাগা—সবাইকে টপকে প্রথম অবস্থানে ছিল রোজের আপাতে। টানা ১২ সপ্তাহ এই তালিকার শীর্ষস্থান ছিল রোজের দখলে। এর আগে কোনো কোরিয়ান গান এত দিন ধরে এই তালিকার প্রথমে থাকতে পারেনি।
বিলবোর্ড জানিয়েছে, সবচেয়ে বেশি সময় ধরে গ্লোবাল লিস্টে থাকা গানের তালিকায় আপাতের অবস্থান এখন তৃতীয়। এর আগে টানা ১৪ সপ্তাহ শীর্ষে ছিল মারিয়া ক্যারির ‘অল আই ওয়ান্ট ফর ক্রিসমাস ইজ ইউ’, আর ১৩ সপ্তাহ শীর্ষে ছিল মাইলি সাইরাসের ‘ফ্লাওয়ার অ্যান্ড হ্যারি স্টাইলস’।