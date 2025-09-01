দুই দশক পর নতুন আমেজে আসছে ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব’

২০০২ সালে মুক্তি পেয়েছিল ফেরদৌস ও শাবনূর অভিনীত ‘প্রেমের জ্বালা’। আবুল কালাম আজাদ পরিচালিত সিনেমাটি জনপ্রিয়তা পেয়েছিল। তবে সিনেমার সাফল্যকে ছাপিয়ে গিয়েছিল ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব’ গানটি। এখনো বিভিন্ন অনুষ্ঠানে গানটি বাজতে শোনা যায়। ইউটিউবে গানটির ভিউ দেখলেও আঁচ পাওয়া যায় জনপ্রিয়তার। সাত বছর আগে অনুপম মুভি সংস ইউটিউব চ্যানেলে মুক্তি পাওয়া গানটির ভিউ প্রায় ৫২ মিলিয়ন।
আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব গানটি গেয়েছিলেন খালিদ হাসান মিলু ও কনকচাঁপা। লিখেছেন ও সুর করেছেন আহমেদ ইমতিয়াজ বুলবুল। দুই দশকের বেশি সময় পর নতুন আয়োজনে ফিরে আসছে গানটি। অনুপম মিউজিকের ব্যানারে তৈরি নতুন গানটিতে ব্রিজ লাইন হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব গানের প্রথম দুই লাইন। তাই গানের শিরোনাম দেওয়া হয়েছে ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব ২.০’।
নতুন আয়োজনে গানটি গেয়েছেন সৈয়দ অমি ও দিলশাদ নাহার কনা। লিখেছেন স্নেহাশীষ ঘোষ। সুর করেছেন সৈয়দ অমি, সংগীতায়োজনে এ এন ফরহাদ।
গীতিকার স্নেহাশীষ ঘোষ বলেন, ‘আগের গানটির জনপ্রিয়তা মাথায় রেখে সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা হয়েছে গানটি। কোরাস অংশে রাখা হয়েছে আগের গানের দুই লাইন। পূজা উপলক্ষে বড় আয়োজনে তৈরি হচ্ছে গানটি। আশা করছি আগের গানের মতো এই গানটিও দর্শকের মন ছুঁয়ে যাবে।’
গানটিতে কণ্ঠ দেওয়ার পাশাপাশি মিউজিক ভিডিওতে মডেল হয়েছেন সৈয়দ অমি। সঙ্গে আছেন তাঁর স্ত্রী চিত্রনায়িকা আঁচল আঁখি। এর আগে অমির গাওয়া ‘মাতাল’, ‘দুই চাক্কার সাইকেল’, ‘পরি পাইছি রে’সহ বেশ কয়েকটি গানে মডেল হয়েছেন তাঁরা।
সম্প্রতি এফডিসিতে সেট বানিয়ে বিশাল আয়োজনে হয়েছে ‘আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব ২.০’ গানের ভিডিও শুটিং। অমি-আঁচলের সঙ্গে এতে অংশ নিয়েছেন একঝাঁক নৃত্যশিল্পী। সেই সেট থেকে দুজনের একটি ছবি শেয়ার করে ফেসবুকে অমি জানান, সফলভাবে শেষ হয়েছে গানের ভিডিও শুটিং। শিগগিরই আসছে নতুন এই গান।
জানা গেছে, ১১ সেপ্টেম্বর অনুপম মিউজিকের ব্যানারে প্রকাশ পাবে আসসালামালাইকুম বিয়াইন সাব ২.০।