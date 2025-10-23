বিশ্বজুড়ে বাংলা গানের প্রসারে গীতিকার সুজনের উদ্যোগ

গানের প্রতি এনামুল কবীর সুজনের ভালোবাসা ছেলেবেলা থেকে। বন্ধুদের সঙ্গে গাইতেন, তবে গাওয়ার চেয়ে লেখাতেই মন টানত বেশি। গানের খাতা কিংবা ডায়েরির পাতাগুলো ভরিয়ে তুলতেন নিজের লেখা গান আর কবিতায়। প্রায় দেড় দশকের বেশি হতে চলল পেশাদার গীতিকার হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছেন সুজন। দেড় দশক আগে বাসুদেব বসুর সুরে সুজনের লেখা গান কণ্ঠে তুলেছেন সাবিনা ইয়াসমীন ও জেমস। সেই থেকে দেশ-বিদেশের অনেক শিল্পী গেয়েছেন এনামুল কবীর সুজনের লেখা গান।
বাংলা গানের প্রসারে নতুন উদ্যোগ নিয়েছেন সুজন। দোতারা মিউজিক নামে গড়ে তুলেছেন গানের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্ম। এই প্ল্যাটফর্মটি বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বের বাংলাভাষী শিল্পীদের গান প্রকাশ করবে। এরই মধ্যে বাংলাদেশ ও ভারতের শিল্পীদের গান নিয়ে কাজ শুরু করেছে প্ল্যাটফর্মটি। সুজন এখন কাজ করছেন প্রবাসী শিল্পীদের গান নিয়ে। এরই মধ্যে যুক্তরাষ্ট্রের শিল্পীদের সঙ্গে কথা এগিয়েছেন। এই তালিকায় আরও রয়েছে কানাডা, অস্ট্রেলিয়াসহ বেশ কিছু দেশ।
এ ছাড়া রূপকথা প্রোডাকশন নামে একটি প্রতিষ্ঠান রয়েছে সুজনের। এর ব্যানারে নানা অনুষ্ঠান আয়োজন করেন। বাংলা গানের প্রসারের কথা মাথায় রেখে এবার তিনি মন দিয়েছেন বিদেশের মাটিতে বাংলা গানের কনসার্ট আয়োজনে। এরই মধ্যে আসিফ আকবর ও আতিয়া আনিসাকে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রে আয়োজন করেছেন একাধিক কনসার্ট। বাংলাদেশের অন্য শিল্পীদের নিয়েও বিদেশে কনসার্ট করতে চান সুজন।
সুজন বলেন, ‘বাংলাদেশসহ বিশ্বজুড়ে বাংলা গানের প্রসারে নিরলস কাজ করার চেষ্টা করছি। আমাদের সমৃদ্ধ গানের ভান্ডার রয়েছে, রয়েছে মেধাবী শিল্পী। কিন্তু সময়োপযোগী উদ্যোগের অভাবে পিছিয়ে পড়ছি আমরা। সেই প্রাচীরটা ভাঙতে চাই আমি।’
এনামুল কবীর সুজনের লেখা উল্লেখযোগ্য কিছু গান কবীর সুমনের গাওয়া ‘জীবন’, নচিকেতার গাওয়া ‘শান্তি আসুক ফিরে’, আসিফ আকবরের ‘কিছু কিছু কথা’, রথীন্দ্রনাথ রায়ের ‘ভুল পথ’, আঁখি আলমগীরের ‘প্রাণের সুজন’, রেহান রসুলের ‘নীল দেয়াল’, কৃষ্ণকলির ‘একটা গন্ধ জড়ায় থাকে’, স্বরলিপির ‘একুশের গান’ ইত্যাদি। এ ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষে খালিদ (চাইম), রথীন্দ্রনাথ রায়, আসিফ আকবর, পান্থ কানাই, কৃষ্ণকলি, মাহাদি, রাজীব, সন্দীপন, আঁখি আলমগীর, সালমা, কোনাল, কর্নিয়া, কিশোর, অবন্তি সিঁথি, ঐশীসহ জনপ্রিয় অনেক শিল্পীর কণ্ঠে প্রকাশিত হয়েছিল সুজনের লেখা ‘বাংলাদেশ আমার’ গানটি। সুজন জানিয়েছেন, এটা এমন একটি গান যা কোনো দেশের চলতি ও সাধু ভাষায়, সব আঞ্চলিক ভাষায়, নৃতাত্ত্বিক ভাষায় এবং ইংরেজি ও সাইন ল্যাঙ্গুয়েজে প্রকাশিত হয়েছে। এমন ঘটনা পৃথিবীতে বিরল।