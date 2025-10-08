অপেক্ষার পালা শেষে আসছে অর্থহীনের নতুন অ্যালবাম

শেষ হচ্ছে অপেক্ষার পালা। বিশ্বব্যাপী মুক্তির জন্য প্রস্তুত অর্থহীন ব্যান্ডের নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২’। ১৭ অক্টোবর বিভিন্ন স্ট্রিমিং প্ল্যাটফর্মে মুক্তি পাবে অ্যালবামটি। নতুন অ্যালবামের বিস্তারিত জানাতে গতকাল রাজধানীর এক রেস্তোরাঁয় সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করে অর্থহীন। নতুন অ্যালবামের পাশাপাশি নানা বিষয় নিয়ে কথা বলেন অর্থহীন ব্যান্ডের প্রধান সাইদুস সালেহীন খালেদ সুমন। যিনি বেজ বাবা সুমন নামে পরিচিত।
তিন বছর পর নতুন অ্যালবাম
২০২২ সালে ফিনিক্সের ডায়েরি দিয়ে ছয় বছরের বিরতি কাটিয়ে অর্থহীন প্রকাশ করেছিল তাদের নতুন অ্যালবাম ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ১’। এর তিন বছর পর আসছে ফিনিক্সের ডায়েরি ২। সুমন বলেন, ‘আশা করছি অ্যালবামটি তীব্র ক্ষোভ এবং প্রতিশোধের গল্প তুলে ধরার পাশাপাশি সংগীতের সীমানা ছাড়িয়ে যাবে। যেখানে প্রথম অ্যালবামে ফিনিক্সের সহনশীলতা এবং পুনর্জন্মের চিত্র ছিল। এই অ্যালবাম হবে পূর্বের চেয়েও অন্ধকার, আরও তীব্র এবং সংগীতগতভাবে আরও সমৃদ্ধ।’
নতুন ঘরানা ‘বাংলা ন্যু রক’
ফিনিক্সের ডায়েরি ১ অ্যালবামের তিনটি গান তৈরি হয়েছে বাংলা ন্যু রক ঘরানায়। অ্যালবামের ৮ গানের মধ্যে ৫টি গান তৈরি হয়েছে নতুন এই ঘরানায়। বেজ বাবা সুমন বলেন, ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২ একটি ভিন্ন ধারার অ্যালবাম। ফিনিক্সের ডায়েরি অ্যালবামের কয়েকটি গানে সেই ইঙ্গিত আমরা দিয়েছিলাম। গানগুলো তৈরির পর এটার জনরা ডিফাইন করা যাচ্ছিল না। পরে আমরা একটা নাম দিই বাংলা ন্যু রক। এই নামে আসলে কোনো জনরা নেই। এ নিয়ে স্পটিফাইয়ের সঙ্গে কথা বলার পর তারা এটাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল। গানগুলো শুনে অনেকে ধাক্কা খেতে পারেন যে এটা কোন ঘরানার গান। আমার বিশ্বাস, ধীরে ধীরে এটা সয়ে যাবে। সবাইকে বলব, একবার শুনে বন্ধ করে দিয়েন না। কয়েকবার শোনেন।’
নতুন গান তৈরির চ্যালেঞ্জ
সুমন জানান, অর্থহীন সব সময় নতুন ধরনের গান তৈরির চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করে। এভাবেই এগিয়ে যেতে চায় তারা। সুমন বলেন, ‘অর্থহীনের গানের জন্য মানুষ কখনো তৈরি থাকে না। “ত্রিমাত্রিক” যখন প্রকাশ পায়, তখন কেউ এমন গানের জন্য প্রস্তুত ছিল না। “বিবর্তন”-এর ক্ষেত্রেও এমনটা হয়েছে। “নতুন দিনের মিছিলে” সাড়ে ২৮ মিনিটের গান। এমন গান কেউ প্রকাশ করে? এমন অনেক গান আছে। “অসমাপ্ত ১” অ্যালবামে কো-প্রডিউসার ছিল ফুয়াদ। সে সময় অনেক গালমন্দ শুনতে হয়েছিল। ফুয়াদকে কেন এই অ্যালবামে আনা হয়েছে? ফুয়াদ পপ মিউজিক করে, অটো টিউন ইউজ করে। আরও অনেক কথা শুনতে হয়েছে। এখন সবাই বলে অসমাপ্ত ১-এর মতো অ্যালবাম করেন। এটাই তো আসল চ্যালেঞ্জ, এটাই প্রাপ্তি।’
সিক্রেট লিসেনিং পার্টি
অ্যালবাম প্রকাশের আগে ১০ অক্টোবর ‘ফিনিক্সের ডায়েরি ২-সিক্রেট লিসেনিং পার্টি’ আয়োজন করছে অর্থহীন। এদিন অনলাইনে অ্যালবামের গানগুলো শুনতে পারবেন শ্রোতারা। এ নিয়ে সুমন বলেন, ‘এই আয়োজনের মাধ্যমে অ্যালবাম প্রকাশের আগেই শ্রোতারা লিরিক্যাল ভিডিওতে গানগুলো শুনতে পারবে। যাঁরা ২ হাজার টাকা দিয়ে টিকিট কিনতে পেরেছেন, তাঁরা গান শোনার পাশাপাশি সিক্রেট উপহারও পাবেন।’
কোলাবরেশন ও উৎসর্গ
ফিনিক্সের ডায়েরি অ্যালবামে অর্থহীনের সঙ্গে কোলাবরেশন করেছেন আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন গ্র্যামি নমিনি গিটারিস্ট ফ্র্যাঙ্ক গ্যামবালি; মাইক স্টারন ও পল সায়মন খ্যাত স্যাক্সোফোন প্লেয়ার বব ফ্র্যাঙ্কেসচিনি; স্নুপ ডগ, স্টিভি ওয়ান্ডার ও ডক্টর ড্রে খ্যাত বেজ প্লেয়ার বাবি লুইস। এ ছাড়া একটি গানে সুমনের সঙ্গে কণ্ঠ দিয়েছেন তাঁর ছেলে আহনাফ। সুমন বলেন, ‘বিদেশের তিনজন খ্যাতিমান মিউজিশিয়ান আমাদের সঙ্গে বাজিয়েছেন। এটা আমাদের জন্য অনেক বড় পাওয়া। এ ছাড়া আমার ছেলে আহনাফ একটি গানে অর্থহীনের সঙ্গে কোলাবরেট করেছে।’
ফিনিক্সের ডায়েরি ২ উৎসর্গ করা হয়েছে সদ্য প্রয়াত সংগীত পরিচালক ও শিল্পী এ কে রাতুলকে।
যুক্তরাষ্ট্র সফর
এ মাসে প্রথমবারের মতো সংগীত সফরে যুক্তরাষ্ট্রে যাচ্ছে অর্থহীন। ২৫ অক্টোবর বোস্টন থেকে শুরু হবে অর্থহীনের যুক্তরাষ্ট্র সফর। সুমন বলেন, ‘যুক্তরাষ্ট্র সফরে ৮টি কনসার্ট করা হবে। ওখানে যাওয়ার পর এই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জেনেছি।’
বর্তমান শারীরিক অবস্থা
ক্যানসারের সঙ্গে লড়াই, একের পর এক অস্ত্রোপচারের কারণে অনেক দিন গান থেকে দূরে ছিলেন সুমন। নতুন অ্যালবাম নিয়ে কথা বলার পাশাপাশি নিজের শারীরিক অবস্থা নিয়েও কথা বলেন তিনি। সুমন বলেন, ‘আমি প্রচণ্ড শুকিয়ে গেছি, এটা নিয়ে সবার মধ্যে একটা মিসকনসেপশন আছে। অনেকে মনে করেন অসুস্থতার কারণে আমি শুকিয়েছি। ব্যাপারটি তা নয়। সুস্থ থাকার জন্য নিজ থেকে শুকিয়েছি। আমি নিয়মিত ডায়েট করি, ব্যায়াম করি। আমার স্বাস্থ্য আগের চেয়ে অনেক ভালো। সবশেষ সার্জারির পর এখন আমার শরীরে আর কোনো ক্যানসার নেই।’