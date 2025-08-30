রিয়েলিটি শো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫ পঞ্চম সিজন’ শুরু

বাংলা লোকসংগীতে নতুন প্রতিভা অন্বেষণ ও শিল্পীদের যথাযথ মূল্যায়ন নিশ্চিত করতে আবারও শুরু হলো ‘ম্যাজিক বাউলিয়ানা ২০২৫’। সান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে এবং স্কয়ার টয়লেট্রিজ লিমিটেডের পৃষ্ঠপোষকতায় আয়োজিত এ প্রতিযোগিতার পঞ্চম সিজন সম্প্রচারিত হচ্ছে মাছরাঙা টেলিভিশনে।
বাংলা লোকসংগীতের ঐতিহ্য অক্ষুণ্ন রাখা, ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আর্কাইভ তৈরি এবং শিল্পীদের রাইটস ও রয়ালিটি নিশ্চিত করার লক্ষ্য নিয়ে সান ফাউন্ডেশনের যাত্রা শুরু হয়েছিল। সেই ধারাবাহিকতায় আয়োজন করা হয়েছে এবারের আসর।
এবারের সিজনের জন্য ২২ আগস্ট পর্যন্ত সারা দেশ থেকে ৩৮ হাজারেরও বেশি প্রতিযোগী রেজিস্ট্রেশন করেছেন। প্রথম অডিশন রাউন্ড অনুষ্ঠিত হয় ২৯ আগস্ট কুষ্টিয়া জেলা শিল্পকলা একাডেমিতে। দিনভর অনুষ্ঠিত এই অডিশনে প্রতিযোগীদের গানে মুখর ছিল শিল্পকলা একাডেমি প্রাঙ্গণ।
অডিশনে বিচারক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন কামরুজ্জামান রাব্বি, পাগলা বাবলু, টুনটুন বাউল, সন্দীপন, শফিউল বাদশা ও দিতি সরকার। বিচারকেরা সুর, তাল, লয়, উপস্থাপন ও ভঙ্গিমা মূল্যায়ন করে চারজন শিল্পীকে ‘ম্যাজিক কার্ড’ প্রদান করেন। ঢাকা মেগা সিলেকশন রাউন্ডের জন্য নির্বাচিত ওই চারজন শিল্পী হলেন—রজনী খাতুন, জকিব আহমেদ প্রিন্স, অন্তর্যামী হালদার স্বপ্ন ও সালমা সারগাম।
সারা দেশ থেকে নির্বাচিত মোট ৪০ জন শিল্পী ঢাকায় অংশ নেবেন মেগা সিলেকশন রাউন্ডে। দর্শকেরা এই আয়োজন দেখতে পারবেন মাছরাঙা টেলিভিশনের পর্দায়। আয়োজনে ক্রিয়েটিভ ও ইভেন্ট পার্টনার হিসেবে রয়েছে মিডিয়াকম লিমিটেড এবং ওয়ার্ডরোব পার্টনার বিশ্বরঙ।
ম্যাজিক বাউলিয়ানার ক্রিয়েটিভ ও ইভেন্ট পার্টনার মিডিয়াকম লিমিটেড এবং ওয়ার্ডরোব পার্টনার বিশ্বরঙ। এই আয়োজন সম্পর্কে আরও জানতে ভিজিট করুন ম্যাজিক বাউলিয়ানার ওয়েবসাইট (www.magicbauliana.com.bd) ফেসবুক পেইজ (www.facebook.com/magic.bauliana/) অথবা ফোন করুন টোল ফ্রি নম্বরে ০৮০০০০৮৮৮০০০।