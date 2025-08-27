টেলর সুইফটের বিয়ের আংটির দাম নিয়ে জল্পনা-কল্পনা

পপ তারকা টেলর সুইফট ও কানসাস সিটি চিফস তারকা ট্র্যাভিস কেলস দুই বছরের সম্পর্কের পর অবশেষে বাগদানের ঘোষণা দিলেন। মঙ্গলবার এক যৌথ ইনস্টাগ্রাম পোস্টে তাঁরা লিখেছেন, ‘আপনাদের ইংরেজি শিক্ষক ও আপনাদের জিম শিক্ষক বিয়ে করতে যাচ্ছেন।’ এই খবর প্রকাশের পর বিশ্বজুড়ে সুইফট ভক্তরা আনন্দে ভেসে যান। তবে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে চলে আসে সুইফটের আংটি। এটি মূলত একটি ভিনটেজ অনুপ্রাণিত হিরার আংটি।
নিউ ইয়র্কের গয়না ডিজাইনার কিনড্রেড লুবেক আংটিটি ডিজাইন করেছেন বলে নিশ্চিত করেছেন সুইফটের প্রতিনিধি। গায়িকার মুখপাত্র ট্রি পেইন জানিয়েছেন, এই আংটিতে ব্যবহৃত হিরাটি হলো ‘ওল্ড মাইন ব্রিলিয়ান্ট কাট’ ডায়মন্ড। যদিও এর বেশি তথ্য প্রকাশ করা হয়নি।
তবে এই আংটির দাম কত হতে পারে—তা নিয়ে এখন চলছে জোর আলোচনা। শুধু ছবিতে দেখে আংটিটির সঠিক দাম নির্ধারণ কঠিন হলেও বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ যে অনুমান করেছেন, তাতে এটির মূল্য ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত হতে পারে। এ হিসেবে বাংলাদেশি মুদ্রায় আংটিটির সর্বোচ্চ মূল্য হতে পারে ১২ কোটি ১৬ লাখ টাকা।
দুবাইয়ের কারা জুয়েলার্সের মেহুল পেতানি জানিয়েছেন, যদি আংটিটি সংযুক্ত আরব আমিরাতে কেনা হয়, তবে এটির দাম ১ লাখ ৫০ হাজার থেকে ৫ লাখ ডলারের মধ্যে হতে পারে। তিনি ধারণা দেন, আংটিতে বসানো হিরাটি প্রায় ১০ ক্যারেটের। এস্টেট ডায়মন্ড জুয়েলারির বেঞ্জামিন খোরদিপুর জানান, আংটিটি আসলে একটি ‘অ্যান্টিক কুশন-কাট’ ডায়মন্ড, ওজন প্রায় আট ক্যারেট। এর দাম প্রায় ৫ লাখ ৫০ হাজার ডলার হতে পারে।
প্রখ্যাত জুয়েলারি ডিজাইনার স্টেফানি গটলিয়েব ভোগ ম্যাগাজিনকে জানিয়েছেন, হিরাটি আট থেকে ১০ ক্যারেটের মধ্যে এবং মূল্য ৪ লাখ থেকে ৮ লাখ ডলারের মধ্যে। জেমস অ্যালেন ও ব্লু নাইলের ভাইস প্রেসিডেন্ট ড্যানিয়েলা তারানতিনো গ্ল্যামার ম্যাগাজিনকে বলেছেন, হিরাটি সম্ভবত ১০ থেকে ১৫ ক্যারেট ওজনের, হলুদ সোনার আংটিতে বসানো, আর দাম ৭ লাখ ৫০ হাজার থেকে ১০ লাখ ডলার পর্যন্ত হতে পারে।
‘ওল্ড মাইন কাট হিরা’ বা হিরার এ ধরনের কাট অষ্টাদশ শতক থেকে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। আধুনিক রাউন্ড ব্রিলিয়ান্ট কাট চালু হওয়ার আগে এই নকশা গয়নায় ব্যবহৃত হতো। কুশন আকৃতির, নরম প্রান্তবিশিষ্ট এই হিরা বিশেষভাবে চেনা যায় এর বড় কুলেট, ছোট টেবিল এবং আয়তাকার বা বর্গাকার আকারের জন্য। এর ফলে আংটিতে ভিনটেজ ও রোমান্টিক আবহ তৈরি হয়।
দুবাইয়ের কারা জুয়েলার্সের মেহুল পেতানি বলেন, ‘ওল্ড মাইন কাট হিরা তাদের ভিনটেজ সৌন্দর্য ও ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য বিশেষভাবে মূল্যবান। সংগ্রাহক ও পুরোনো ধাঁচের গয়নার অনুরাগীদের কাছে এগুলো খুবই জনপ্রিয়।’